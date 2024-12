Za svůj dlouhý život toho stihl dost. Byl americkým prezidentem, poté po celé planetě bojoval za lidská práva, za což získal Nobelovu cenu za mír. Pustil se i do války se smrtícími parazity. Jimmy Carter se zkraje října dožil stovky let. Někdejší námořník, guvernér rodné Georgie a aktivní křesťan zemřel tuto neděli v Plains. Tedy ve městě, kde se před stoletím narodil.

„Nikdy se nedozvíme, zda je možné pomoci něčemu novému a úžasnému, ​​pokud to sami nezkusíme. Pusťme se vždy s chutí do nového dobrodružství!“ Takto podle webu The Guardian promlouval Carter k frekventantům nedělní školy, tedy k pravidelnému shromáždění, během kterého vyučoval náboženství.

