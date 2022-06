Martin Jahn, bývalý místopředseda vlády pro ekonomiku, dnes prezident Sdružení automobilového průmyslu a šéf prodejů a marketingu ve Škodě Auto, posílá pozitivní vzkaz českým firmám a domácnostem. Lze ho shrnout jako: „Nepanikařte, ekonomika je v základu zdravá, do šesti měsíců po odeznění války může přijít rychlé oživení a ceny energií zase klesnou.“

Vychází při tom ze zkušeností z poslední velké krize z roku 2008 a upozorňuje také na to, že globální ekonomika nekončí, protože její omezení by teprve znamenalo opravdové chudnutí. Zároveň Martin Jahn připouští, že nás čeká velmi těžký půlrok a zima. Možná nejtěžší, co jsme v novodobé historii zažili. „Každá krize ale také znamená inovace. Učíme se opět lépe šetřit energiemi či materiály. Což je pozitivní. Celkově to bude bolet, ale je to ozdravný proces a můžeme být z krize rychle venku,“ dodává.

