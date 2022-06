Děti si vyzvedly vysvědčení a mnohde bylo slyšet obvyklé peskování: „Trojky, čtyřky na základce?! Co z tebe bude?!“ Troufám si říci, že je to v řadě případů čiré pokrytectví. Peskující by to nevytáhli často ani na ty čtyřky. Jak to vím? Znám obsah látky v jednotlivých předmětech. A kdyby dospělci curriculum ze základky ovládali tak, jak si myslí, že ho ovládají, nikdy by se nemohli chovat tak, jak se chovají. A společnost by si ušetřila řadu problémů.

Například matematika: kdyby lidé znali počítání s procenty, těžko by si brali úvěry, které nikdy nemohou splatit. Nebo chemie a biologie: po zvládnutí látky pro osmou třídu by jim snad došlo, že není dobrý nápad pít savo či jíst odčervovadlo pro koně. Čeština: kdyby měli všichni přečtenou povinnou četbu pro osmou třídu, nebyly by ve společnosti takové potíže s pochopením psaného textu. Zeměpis: pokud by většina lidí měla alespoň matné tušení o mapových projekcích, nemyslela by si, že Rusko je tak veliké, jako vypadá na mapách, a nevznikl by pocit, že se proti němu nedá nic dělat. Dějepis: Kdyby lidé znali dejme tomu francouzskou revoluci, věděli by, že největší bojovníci za čistotu mravů nadělají nakonec nejvíc problémů, a těžko by pak volili, jak volí. No a kdyby měli zvládnuté i základy společenských věd pro osmou třídu, informovalo by je to třeba o tom, jaké má pravomoci prezident, a nikdo by po dotyčném nechtěl, aby vyřešil všechno od drahoty až po kriminalitu.

Jenže jaká je realita? Velká část, možná i většina lidí nemá o fungování světa zdaleka takové ponětí, jaké mají děti po absolvování základní školy. Každý je sice na něco expert, na základě čehož si často myslí, že rozumí úplně všemu, byť i jen základní obecný přehled je daleko za jeho horizontem. Což je problém, protože takoví lidé rozhodují jak o budoucnosti svých dětí, tak ve volbách o budoucnosti celé společnosti.

Robert Fulghum v nadsázce napsal, že všechno, co skutečně člověk potřebuje, se naučil v mateřské škole. Po sociální stránce to nesporně platí. Po stránce znalostí pak analogicky stačila základka. Proto se dá doporučit – místo pokryteckého peskování dětí při vysvědčení se s nimi učit. Protože si tak připomínáme i my sami, jak se základní věci mají. Věřte, že by pak ubyla spousta problémů a Česko by bylo mnohem lepším místem k životu. Nejen pro děti, samozřejmě.

