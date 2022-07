Z Prahy řízený Genesis Capital je s výjimkou Polska největším private equity fondem zaměřeným na institucionální investory (banky, pojišťovny, fondy atd. – pozn. red.) ve střední Evropě. Dokládá to i jeho poslední úspěch. Firma založená před více než dvaceti lety dokončila v červnu výběr peněz pro svůj nejnovější fond Genesis Private Equity Fund IV. Na akvizice podniků tak má k dispozici 150 milionů eur (3,7 miliardy korun), což je nejvíce v historii společnosti. Téměř třetina této částky bude cílit na trhy v Maďarsku, Polsku nebo Rakousku. „Pro čtvrtý fond počítáme s výkonem přes 15 procent,“ říká v rozhovoru pro HN Ondřej Vičar, řídící partner Genesis Capital. První akvizici by mohl fond udělat do konce tohoto léta.

HN: Vstupem Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) jste ukončili výběr 150 milionů eur do svého nového fondu. Zároveň ale budete investovat v nejisté době. Jaké riziko považujete za největší?

Největším oříškem se mi teď jeví vysoká inflace. Možná i proto, že s ní v Česku nemáme moc zkušenost. Snad se na ní dá i vydělat – vždyť firmy se obvykle kupují za ceny vztažené k jejich historickým výkonům a ziskovosti. Inflace může kupní cenu rychle zrelativizovat ve prospěch investora, pokud výkonnost firmy inflací neutrpí. To je ale teorie, kterou jsme si nikdy neověřovali v praxi. Už teď je kvůli inflaci těžké shodnout se na očekáváních nebo byznysových plánech.

HN: Dají se v tuto chvíli kupovat firmy levněji?

Obecně prodejní násobky provozního zisku EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní a odpisů – pozn. red.) v posledních letech rostly. Máme 20 let dlouhou statistiku a z ní je vidět, že se lokální ceny firem postupně přibližují světu. Třeba i my jsme již za některé naše prodeje dostali dvouciferné násobky.

HN: Jaký násobek EBITDA je v Česku normální?

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.