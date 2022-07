Lidé, kterým v těchto dnech vypršely fixované ceny elektřiny a plynu nebo se rozhodli změnit dodavatele, budou muset opět vytáhnout víc peněz. A to v případě, že by si chtěli objednat energii s pevnou cenou na delší dobu.

Největší energetická firma u nás, polostátní ČEZ s největším vlivem na trhu, zvýšila cenu elektřiny v nejběžnějším tarifu pro domácnosti (D02d) v produktu fixovaném na tři roky jak od 1. července, tak znovu od 1. srpna. Zatímco nyní stojí nově jedna megawatthodina samotné elektřiny 6025 korun, od srpna už 7464 korun, tedy o více než pětinu. U produktu s fixací na dva roky vzroste cena meziměsíčně o sedm procent na 7501 korun.

ČEZ nicméně upozorňuje, že zvýšení ceny se týká jen domácností, kterým právě vypršela fixace nebo k firmě přicházejí jako noví klienti. „Pro zákazníky, kteří s námi mají uzavřené smlouvy, se nic nemění. Ať už v případě fixovaných smluv nebo smluv na dobu neurčitou,“ říká mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Fixovaná cena roste ve stejném období i u plynu, výjimkou je, pokud domácnost uzavře smlouvu jen na jeden rok. „V tomto případě bude mít cenu od 1. srpna nižší, než jaká byla nabídka před měsícem. U elektřiny zůstává stejná,“ uvedl Gazdík. Zlevnění je zhruba o desetinu. Důvodem, proč je zafixování na delší dobu u plynu dražší, je podle ČEZ nejistota ohledně dodávek ruského plynu do Evropy, která vyhnala opět vzhůru velkoobchodní ceny.

Nové červencové a srpnové ceníky se v případě plynu dotknou asi deseti procent stávajících zákazníků ČEZ, v případě elektřiny jen pěti procent. Řádově jde zhruba o statisíce lidí. „Nová fixace je samozřejmě dobrovolná a záleží na rozhodnutí zákazníka, že ji chce. Pro ostatní se nic nemění,“ zdůraznil opakovaně mluvčí.

Ceny elektřiny i plynu se prudce zvedají už od loňského podzimu a postupně se promítají i do plateb domácností a firem. Na burzách totiž rostou o násobky původní hodnoty, u elektřiny jde o šestinásobek, u plynu o osminásobek.

Ceny proto zvyšují kromě ČEZ i ostatní dodavatelé energií. Například Pražská energetika (PRE) zatím od srpna zvýšila ale jen produkt s nefixovanou cenou, a to o více než padesát procent na 7505 korun za megawatthodinu. U běžného produktu s trváním dva nebo tři roky PRE cenu měnila podle svých webových stránek naposledy v květnu, na 5051 korun. U innogy lze elektřinu od července pořídit v běžném tarifu na rok za 5307 korun, což je zvýšení o 60 procent oproti ceníku z dubna. Plyn zdražovala v posledních měsících zhruba o 100 korun za megawatthodinu, tedy zhruba o 4 až 5 procent.

Podle ekonoma Trinity Bank a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy může být za zvýšením ceny v červenci i srpnu v případě ČEZ politika. Tedy že si polostátní firma chce odbýt tyto kroky v létě, aby se jim vyhnula v září. „Protože právě na konci září se konají komunální volby. Mohla tak vzniknout určitá dohoda mezi vládou a ČEZ, že podnik zvedne ceny opět až 1. října nebo 1. listopadu – tedy až už bude po volbách. To by vysvětlovalo dvě zdražování po sobě nyní v červenci a v srpnu,“ uvedl Kovanda.

ČEZ to ale odmítá. „Nijak to spolu nesouvisí, fixované produkty se přeceňují během roku pravidelně nahoru nebo dolů podle toho, jak se vyvíjejí velkoobchodní ceny na další roky. Nijak neměníme cenu stávajícím zákazníkům,“ zdůrazňuje mluvčí Gazdík.

Vláda kvůli vysokým cenám energií chystá na začátek topné sezony v říjnu pomoc, hlavně pro domácnosti. Dodavatelé by jim měli snížit zálohy díky novému úspornému tarifu, který bude stát dotovat. Podpora by mohla dosáhnout u lidí, kteří topí elektřinou či plynem, od 5 do 15 tisíc, respektive 17 tisíc korun na domácnost, podle toho jakou variantu vláda nakonec vybere.