Den sto šestnáctý, 19. června. „To víš, setkáváme se tady s otázkami zcela filozofickými. To se jmenuje axiologie, myslím? Učení o tom, co představuje hodnotu a co ne. I my musíme řešit, co je pro nás důležité. V tom tkví vznešenost okamžiku:...

28. 6. 2022 ▪ 4 min čtení