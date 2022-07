Už příští rok nebude platit, že je Čína nejlidnatější zemí světa. Podle prognózy Organizace spojených národů ji předběhne Indie. Jihoasijská země zažívá období hospodářského růstu a tradičně se snaží udržovat nezávislou politiku. Nepřipojila se například k sankcím proti Rusku, a nakupuje tak jeho ropu s výraznou slevou. Indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar však odmítá, že by se jeho země snažila manévrováním mezi Ruskem a Západem získat nějaké výhody. „Není nikdo, kdo by na současném konfliktu vydělal,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro HN s tím, že současná krize na Ukrajině těžce zasáhla i jeho vlast.

HN: Jak válka na Ukrajině vlastně vypadá z indické perspektivy?

Spousta lidí se pochopitelně zajímá o to, co se děje na Ukrajině. Ale pokud se zeptáte lidí v Asii, v Africe, a dokonce i v mnoha oblastech Latinské Ameriky, tak se budou nejvíce zajímat o to, jak to dopadne na ně. Jaké budou ceny paliv, potravin, hnojiv. Jak moc se zhorší jejich život, který už tak není jednoduchý. Myslím, že lidé v Evropě by tohle měli pochopit.

HN: Chápeme, že je to pro vás konflikt na opačné straně zeměkoule, takže to vnímáte jinak než lidé v Evropě.

Ale to si nerozumíme. Když si pustíte v Indii televizi, tak samozřejmě na každém kanálu budou zprávy z Ukrajiny. Ale také zprávy o tom, co to udělá s cenami potravin, paliva a tak dále. Je rozdíl, když máte společnost s průměrným ročním příjmem 40 tisíc dolarů na obyvatele, nebo společnost s příjmem 2000 dolarů ročně. Vy máte určitý polštář, jiné země ho nemají. To je problém. Takže to není, že bychom události na Ukrajině vnímali jako vzdálené, ale díváme se na ně jiným prizmatem.

