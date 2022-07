Ukrajina má unikátní příležitost naplnit své evropské ambice a tentokrát je odhodlána nenechat si ji uniknout, říká ukrajinská vicepremiérka pro evropskou a euroatlantickou integraci Olha Stefanišynová. Drobná světlovláska může působit křehce, ale zdání klame. Respektovaná právnička je ve funkci půldruhého roku a i západní diplomaté uznávají, že stihla posunout řadu věcí vpřed. Současnou válku považuje za příležitost dosáhnout členství v Evropské unii a při tom přebudovat celý ukrajinský stát. Stefanišynová dobře ví, co je v sázce. Koncem března během ruského bombardování zahynul u Černihivu její muž Bohdan.

HN: Ukrajina nedávno získala status kandidáta na vstup do EU. To je úspěch, ke kterému mířila velmi dlouho.

To máte pravdu. Úspěch to je, ale je poněkud smutné, že přišel až po 30 letech od prvních krůčků v tomto směru. Jsme rádi, že máme status kandidáta, ale v první řadě se soustředíme na ukončení války. Současně nás kandidátský status vrátil na cestu reforem. Takže na bojišti se odehrává válka, ale také připravujeme reformy, abychom naplnili požadavky EU. To je způsob, jak obnovit naši státnost na základě evropských hodnot.

