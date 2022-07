Málokdo má v Evropě větší vliv na boj se změnami klimatu než francouzský europoslanec Pascal Canfin. Podle svých slov si uvědomuje, že snižovat emise lze jen tak, aby se proti tomu lidé nevzbouřili. „Jakmile přijdete o podporu občanů, přijdete o všechno,“ říká v rozhovoru s HN. Lidem je podle něj potřeba připomínat, že když státy Evropské unie přejdou na větrnou nebo solární energii, klesnou dnešní vysoké účty za energie. A Evropa se navíc stane nezávislá na Rusku.

HN: Frans Timmermans, který má v Evropské komisi na starosti Green Deal, nedávno prohlásil, že za stávající situace musí mít zajištění dodávek energií přednost před bojem proti změnám klimatu. Souhlasíte?

Bezpečnost dodávek energií a boj proti klimatickým změnám nejsou věci, které by šly proti sobě. Za současné situace je k zajištění dostatku energií nutné s nimi šetřit. A to je dobré pro klima. Je taky nutné rozvíjet obnovitelné zdroje energií a i to je dobré pro klima. Ty země, které chtějí, rozvíjejí jadernou energii, což je rovněž dobré pro klima.

HN: Zároveň se ale státy více než dříve spoléhají na uhlí, což pro klima dobré není.

Je jasné, že země jako Česko, které uhlí mají, krátkodobě musí navýšit jeho spotřebu. Kvůli ruskému chování taky musíme nahrazovat ruský zemní plyn z jiných zdrojů, hlavně zkapalnělým zemním plynem, což pro klima rovněž není dobré, protože LNG produkuje víc emisí než klasický zemní plyn. Ale všichni si uvědomují, že krátkodobě to je nezbytné. Když je to vše součástí jasného plánu, který zahrnuje i obnovitelné zdroje energie, energetické úspory a jádro, pokud ho daná země chce, tak to rozhodně nejde proti boji se změnami klimatu.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.