Chtěli bychom ve vládě otevřít diskusi o sektorové dani nebo o dodatečném zdanění energetických firem, které teď mají obrovitánské zisky, prohlásil staronový šéf hnutí STAN Vít Rakušan v rozhovoru pro Novinky.cz. Samozřejmě že neopomenul dodat standardní větu české pravice, že jeho hnutí nemá obecně rádo daně a je vlastně proti nim, ale teď je taková a taková situace a prostě jiná cesta není.

V zásadě zopakoval to, co v posledních týdnech pravidelně opakují představitelé Pirátů, TOP 09 i lidovců, jejichž šéf Marian Jurečka dokonce – zřejmě omylem – zabrousil i do oblasti zdanění vysokých příjmů. Koneckonců je o ní připraven debatovat i ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Ten ovšem upozornil, že je „potřeba zvážit nejen ekonomické, ale i politické aspekty“ a že není jasné, zda diskuse povede ke konkrétnímu legislativnímu návrhu.

V podstatě to znamená, že se diskuse potáhne tak dlouho, až kvůli kolapsu rozpočtu přijde namísto dočasného zdanění některých vybraných firem plošné zdanění všech.

