Adir je v hebrejštině jedno ze jmen pro Boha a znamená „silný“. Izraelci tak pojmenovali svoji verzi bitevníku F-35, se kterým na jaře 2018 provedli první veřejně oznámenou bojovou misi v historii tohoto letounu při útoku na pozemní cíl a v březnu 2021 zase sestřelili dva íránské drony, čímž poprvé oficiálně stroj F-35 zaútočil na vzdušný cíl.

Bitevníky F-35 se vlastně teprve zavádějí do výzbroje, v tuto chvíli je už má nebo si je objednalo čtrnáct zemí. Je to jediný existující stroj páté generace, který v budoucnu umožní propojení všech bojových domén – tedy vedle vzduchu i země, moře, kybernetického prostoru a vesmíru. Zatím není tak bojem prověřený jako jiné letouny, ale právě proto, že do budoucna nabízí něco, co zatím nedokáže žádný jiný stroj, je o něj velký zájem. Do roku 2030 by se měl stát páteřním strojem většiny zemí NATO i neutrálního Švýcarska.

