Evropa se chystá zbrojit, jde jí to však pomalu. Velké zbrojařské firmy už mají objednávky a navyšují kapacity, ale starý kontinent má řadu úzkých hrdel. Navíc, od politických prohlášení o navýšení výdajů na obranu ke skutečným objednávkám to chvíli trvá. „Je to trochu pomalý proces, který bychom měli urychlit,“ říká v rozhovoru pro HN Micael Johansson, prezident a výkonný ředitel firmy Saab.

Švédský Saab díky bývalé neutralitě země, kde sídlí, vyrábí všechno možné, od bojových letadel přes ponorky po rakety. Z pohledu obratu je to nyní osmá největší evropská zbrojovka. Aktuálně jsou diskutovaná její bojová letadla Gripen, o nichž někteří hovoří jako o možné alternativě k americkým strojům F-35, pokud se USA a Evropa opravdu rozdělí a rozpadne se transatlantické spojenectví.

