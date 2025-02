Zhruba před rokem začala finská vláda zvažovat stavbu vlastní továrny na výbušninu TNT. To je mimo jiné klíčová součást dělostřelecké munice, které se nyní Evropě nedostává. Minulý týden finský ministr obrany Antti Häkkänen oznámil, že teprve druhá továrna v EU na TNT (současně jediná funguje v Polsku) se začne stavět v západofinském Pori. Stát bude přes 200 milionů eur, tedy 5 miliard korun. Výbušninu by měla začít dodávat do dvou let.

Podle expertů z oboru je takový harmonogram kvůli obvykle dlouhým povolením pro nové chemické a nebezpečné provozy poměrně optimistický. Zároveň je v Evropě kritický nedostatek specialistů v tomto oboru.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč potřebují evropští zbrojaři dlouhodobé objednávky.

Jak politici shánějí peníze.

Proč je nutné kupovat zbraně i mimo EU.