Evropské státy se dohodly na způsobu, jak uspoří 15 procent zemního plynu pro nadcházející topnou sezonu. Dobrovolné úspory, které mají omezit vyděračský potenciál ruského Gazpromu, se začnou uplatňovat už od srpna a potrvají do března. Spor o to, kdy spustit mechanismus, který z dobrovolnosti udělá povinnost, se podařilo vyřešit výjimkami. Během pondělka dojednaný kompromis potvrdili na mimořádné energetické radě v úterý dopoledne unijní ministři energetiky. Na Twitteru to oznámil český ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN), který radu vedl.

Návrh nařízení o koordinovaném evropském snížení spotřeby plynu například počítá se snížením teploty ve veřejných budovách na 19 stupňů Celsia a v domácnostech se snížením o jeden stupeň Celsia.

„EU je jednotná a solidární. Dnešní dohoda jasně ukazuje, že se členské země rázně postaví jakékoli snaze Ruska rozdělit EU použitím dodávek energie jako zbraně,“ uvedl Síkela. Pokud by Rusko nyní úplně zastavilo dodávky plynu bude EU podle eurokomisařky pro energetiku Kadri Simsonové pro příští zimu chybět celkem 45 miliard kubíků plynu.

Původní návrh Evropské komise představený minulý týden byl tvrdší než kompromis dohodnutý českým předsednictvím. Brusel počítal s tím, že dobrovolné úspory plynu o 15 procent se překlopí na povinné pro celou EU ve chvíli, kdy o to alespoň dva státy požádají, protože se dostanou do plynové nouze. Rozhodovat pak měla Evropská komise. Nynější dohoda rozhodnutí nechává na potvrzení členských států. Komise dá státům pouze návrh na spuštění mechanismu v případě vážného nedostatku plynu nebo když ji o to požádá nejméně pět států.

