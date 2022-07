Americká centrální banka (Fed) ve středu zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu a pokračuje v nejrychlejším zvyšování sazeb od 80. let minulého století. Míra zvýšení sazeb dopadla podle očekávání analytiků. Šéf Fedu Jerome Powell následně uvedl, že výrazné zvýšení sazeb může přijít i v září, záleží ale na vývoji ekonomiky. Zároveň také dodal, že by tempo zvyšování sazeb mohlo v budoucnu zpomalit.

Powell řekl, že v aktuální ekonomické situaci nemůže dávat žádné závazné vodítko ohledně dalšího vývoje sazeb a klíčová budou jednotlivá zasedání, kde se členové banky budou rozhodovat s ohledem na nově příchozí data z ekonomiky. „Neřekl automaticky, že potřebujeme další zvýšení sazeb," uvádí Peter Tuz, prezident Chase Investment Counsel.

"Investoři si zřejmě nemyslí, že další velký pohyb sazeb nahoru bude v září oprávněný," řekl Ed Moya, hlavní analytik ve společnosti Oanda s tím, že na trzích zřejmě vypukl optimismus, protože konec zpřísňování měnové politiky by mohl být blíž, než se zdálo.

Index S&P 500 přidal v reakci na tiskovou konferenci 2,8 procenta a index Nasdaq 4,3 procenta. Výnosy amerických dluhopisů klesly a dolar vůči koši světových měn oslabil.

Pozitivním signálem jsou také poslední poklesy inflačních očekávání, jinak řečeno zvyšuje se důvěra trhů, že Fed dokáže inflaci dostat pod kontrolu. Powell také uvedl, že si nemyslí, že by byla americká ekonomika v recesi. Čtvrtek přinese údaje o vývoji amerického HDP za druhé čtvrtletí, kdy se očekává mírný růst. Pokud by došlo k poklesu, šlo by o druhý pokles za sebou, což z definice znamená příchod recese.

Otázkou je, zdali pozitivní nálada na trzích zůstane i během následujících dní. Při posledních zasedáních se několikrát zopakoval vzorec, kdy po výrazném růstu akcií v den zasedání následovaly druhý den výrazné poklesy, neboť investoři z nadšení vystřízlivěli.

Zvyšováním úrokových sazeb reaguje americký Fed na neustále stoupající inflaci, která v červnu dosáhla meziročně už na 9,1 procenta. Zvyšování sazeb prodražuje firmám i domácnostem půjčky, dochází tak k ochlazování například nemovitostního trhu skrze dražší hypotéky nebo investiční aktivity firem skrze dražší úvěry. Vyšší splátky půjček zpravidla domácnostem snižují kupní sílu, což ochlazuje poptávku po zboží, čímž firmám klesají zisky.

Právě tuto kaskádu se snaží centrální banka v ekonomice rozhýbat, neboť ve výsledku budou domácnosti a firmy méně utrácet, což sníží tlaky na růst cen. Klesající ochota utrácet už jde v ekonomice skutečně vidět, například americký diskontní řetězec Walmart oznámil, že se mu hromadí zásoby zboží a domácnosti méně nakupují. Otázkou pak zůstává, zda dokáže Fed zmiňovanou kaskádu utnout včas, aby ekonomiku neposlal do hlubší recese.

Kvůli snaze banky dosáhnout takzvaného měkkého přistání a tedy nejhůře mělké recese, někteří investoři spekulují, že by banka v utahování měnové politiky zpomalila. Středeční vyjádření šéfa Fedu Jeroma Powella jim k tomu zřejmě dalo naději. S možností opětovného snižování sazeb trhy počítají ve druhém kvartále příštího roku.

Ke zvýšení sazeb dochází uprostřed týdne, kdy zveřejňují výsledky klíčové americké technologické firmy. Dosud zveřejnil uspokojivé výsledky Alphabet a Microsoft. Očekávání naopak nesplnily ve středu večer výsledky Mety. Ve čtvrtek přijde na řadu Amazon a Apple.

