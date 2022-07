Ohromný lesní požár, který v uplynulých dnech zasáhl tisíc hektarů lesů v Národním parku České Švýcarsko, vede k otázce, nakolik za něj může klimatická změna způsobená vlivem skleníkových plynů vypouštěných člověkem. Podle Ondráše Přibyly, zakladatele projektu Fakta o klimatu, záleží spíš na tom, jak se budou lidé za horkých a suchých období v lesích chovat. Jiskru většinou zažehne člověk. Navzdory změnám klimatu tedy nemusí požárů přibývat, pokud si lidé uvědomí, že v teplém počasí, kdy neprší, nemohou v lesích třeba rozdělávat oheň.

HN: Česko nyní zasáhl největší lesní požár za posledních třicet let. Můžeme jej přičítat klimatické změně?

U událostí způsobených více faktory je vždy obtížné říci, který z nich za to především může. Je to podobné jako u rakoviny plic. Ta také není způsobena přímo kouřením, ale kouření zvyšuje pravděpodobnost, že rakovinu dostanete. V případě požáru to vnímám podobně. Klimatická změna prokazatelně způsobuje vysoké teploty a sucho, což riziko požárů zvyšuje. Samotné zapálení ohně ale klimatickou změnou není.

