Zatím je to jen zatravněný kopec, pod nímž se skrývá ohromné množství odpadů, které se k Benátkám nad Jizerou sváží již od 90. let. Brzy by ale mohl získat nové využití. Část jeho jižního svahu, která je nejvíce vystavena slunečnímu svitu, chce už příští rok odpadová společnost AVE CZ osadit 2222 fotovoltaickými panely. Stát by měly na ploše přibližně jednoho hektaru. Uložený odpad je zde překrytý zhruba jedním metrem takzvané rekultivační vrstvy, již tvoří zhutněná zemina a různé těsnicí vrstvy.

Podle projektového manažera Jana Šonského ze společnosti AVE CZ, která skládku provozuje i vlastní, vyrobí připravovaná fotovoltaická elektrárna ročně přibližně 1200 megawattů hodin elektrického proudu. Tolik spotřebuje zhruba 400 domácností za celý rok. Odpadová společnost z toho 80 procent využije přímo v místě pro svou vlastní budoucí spotřebu související se zpracováním odpadů. „Na příští rok tu připravujeme vybudování nové automatické třídicí linky na plasty, která bude mít velkou spotřebu energie, a také linku na výrobu alternativního paliva,“ říká Šonský.

