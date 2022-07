Politici nyní často zdůrazňují potřebu vrátit výrobu strategických technologií zpět do Evropy. Potom co pandemie narušila řetězce světového obchodu, se projevila nebezpečná závislost západních zemí na asijské výrobě, hlavně čínské. Což se vedle čipů týká i fotovoltaických panelů. Ty jsou teď důležité pro přechod k obnovitelným zdrojům energie a větší nezávislosti na Rusku.

Podle odbornice na fotovoltaiku Ladislavy Černé z ČVUT však nepřišla Evropa v předchozích letech jen o výrobu solárních panelů, ale také o znalosti, jak ty nejmodernější fotovoltaické články vyrábět. „Číňani to dotáhli opravdu hodně daleko. V Evropě sice je pár firem, které fotovoltaické panely vyrábí, ale jsou dvakrát až čtyřikrát dražší a jejich parametry jsou přitom stejné nebo i horší,“ říká Černá v rozhovoru pro HN. V něm zároveň radí, jak lidé snadno rozpoznají nejnovější fotovoltaické panely od těch starších a méně výkonných.

HN: Jak může člověk poznat kvalitní fotovoltaiku? Lze se řídit například počtem sběrnic, tedy proužků na jednotlivých solárních panelech, které lze snadno spočítat?

To lze, jejich počet nám ale říká hlavně to, zda se jedná o nový panel, nebo starší. Vyplatí se investovat do těch novějších. Technologie výroby fotovoltaických panelů v posledních letech prošla velkými změnami. Dnes se v technologii výroby panelů vracíme zpět k monokrystalickému křemíku. První, čeho by si měl zákazník všímat na fotovoltaických článcích, tedy jednotlivých buňkách panelu, jsou rohy těchto článků. Pokud jde o nové monokrystalické panely, tak ty mají rohy ořezané. Když nemají ořezané rohy, tak se pravděpodobně jedná o multikrystal, což už je technologie, která se dnes v podstatě přestává využívat.

