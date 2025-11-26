Motoristé sobě jsou nesporně kreativní politickou formací. Ve snaze dostat za každou cenu do vlády svůj živý idol Filipa Turka si na poslední chvíli vyměnili ministerstva mezi sebou. Turek by podle jejich aktuální představy měl zamířit na ministerstvo životního prostředí a předseda Petr Macinka na ministerstvo zahraničí.
Byl to hezký pokus, ale nevyjde. Prezident Petr Pavel neodmítá Turka jen na konkrétní resort, vnímá ho jako osobu zcela diskvalifikovanou pro výkon jakékoli vládní funkce.
Nejasnosti kolem vládní sestavy tedy přetrvávají. Komu dát ve sporu za pravdu a co se může dít dál?
Co se dočtete dál
- Proč Filip Turek ubližuje Česku nejen na pozici ministra zahraničí, ale v jakékoli exekutivní funkci.
- Jaké jsou varianty dalšího vývoje při sestavování vlády.
- Je možné, že Motoristé nakonec z Babišova projektu vycouvají?
