Ať už jde o konverze bývalých továren na bydlení a kanceláře, komplexní rekonstrukce stávajících budov či novostavby ze dřeva a bytové domy v nejvyšší energetické třídě, nejlepší developerské projekty pojí trvalá udržitelnost. Dokládají to výsledky 27. ročníku soutěže Best of Realty. Slavnostní udílení cen se uskutečnilo 26. listopadu v pražském Foru Karlín. Soutěž, jejímž mediálním partnerem jsou Hospodářské noviny, pořádá Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN).
Kromě rezidenčních a komerčních nemovitostí má soutěž i speciální kategorie, jakou je Environmentální projekt roku. Tím se letos stala Rezidence Diorit, která vznikla v bývalém brněnském kamenolomu. Zvláštní cenu poroty letos obdržela Obřadní síň ve Vysokém Mýtě za svou nadčasovou architekturu.
Co se dočtete dál
- Které bytové projekty si ze soutěže odnesly zlato.
- Čím porotu zaujaly vítězné kancelářské budovy.
- Jak letos obstály v Best of Realty regionální projekty.
