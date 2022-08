V posledních dnech a týdnech slýcháme stále častěji neblahá proroctví, že světovou a naši ekonomiku čeká recese, či dokonce snad deprese. Část těchto mediálně vděčných proroctví na sebe má pouze strhnout pozornost podobně, jako když čteme ve sportovní rubrice nadpisy typu „Do Barcelony se vrací legenda“ a poté zjistíme, že text pojednává v lepším případě o basketbalu (nic proti této krásné hře). Zcela upřímně nevím, odkud se berou některé fatalistické závěry o tom, že se nacházíme snad v nejhorší situaci za posledních 30 let, ale rizik je nyní nahromaděných poměrně dost.

Ta hlavní jsou viditelná na trzích s energiemi a jsou spojena zejména s válkou na Ukrajině, ale i s dalšími faktory, které její dopad na ceny komodit zhoršují a byly viditelné již od září minulého roku. Toto doplňuje velmi vysoká inflace, která již nyní probublává v rozhodování domácností a firem o spotřebě a soukromých investicích. Obojí navíc v kontextu stále doutnající pandemické situace, která oslabovala světovou ekonomiku v minulých dvou letech a proti jejímž dopadům hospodářskopolitické autority bojovaly drahými fiskálními a často i monetárními stimuly. Nynější zpětný chod v podobě zvyšování úrokových sazeb pak logicky ekonomiku zchlazuje, ale zároveň zhoršuje již tak omezený manévrovací prostor pro vládní fiskální pomoc.

Při pohledu na současnou situaci po světě je zpomalování patrné. Například USA se ve druhém čtvrtletí ocitly v tzv. technické recesi, což jsou dva po sobě jdoucí kvartální poklesy HDP, německá ekonomika stagnovala a český HDP vzrostl, aspoň podle předběžných odhadů, pouze o 0,2 procenta. Zatím by bylo zbytečné se příliš znepokojovat či malovat Lucifera na zeď už jen z toho důvodu, že zaměstnanost spíše roste a nezaměstnanost naopak zůstává velmi nízká, a to v mnoha vyspělých zemích včetně Česka.

To, že nás ale téměř jistě nečeká lehkých šest až devět měsíců a že bude nutné pomáhat nízkopříjmovým a zároveň nezatěžovat střední třídu, která je motorem každé normálně fungující ekonomiky, by si vlády měly nyní tesat do kamene více než kdy dřív.