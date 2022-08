Katarína Navrátilová začínala kariéru na rodném Slovensku v maloobchodním řetězci Tesco jako nákupčí čerstvých potravin. Brzy se však přestěhovala do Česka. Za 22 let ve slovenské i české části britské skupiny vystřídala deset pozic. Loni pak stanula v čele Tesco Stores ČR. „Mnozí mi říkají, podívej se, čeho jsi už dosáhla. Ale já to beru s pokorou. Stále si pamatuji, jak jsem začínala,“ říká generální ředitelka.

Loni skupina řešila prodej velkých obchodních center, která vlastnila a pronajímala dalším firmám. Nyní řetězec čelí zdražování potravin, logistiky či energií, u nichž firmě v Česku stouply náklady o třetinu.

V květnu na stůl Tesco Stores ČR přistál soudní spor iniciovaný online prodejcem potravin Rohlik.cz kvůli srovnávací reklamní kampani řetězce „Nenechte se opít… (rohlíkem)“. Soud však rozhodl ve prospěch Tesca a návrh Rohlíku zamítl s odůvodněním, že reklama byla v pořádku. Před nabytím platnosti tohoto rozhodnutí ale Rohlík svůj návrh stáhl, a tak je usnesení zrušené.

HN: Tesco loni prodalo čtyři obchodní centra v Česku, v celé Evropě pak dohromady osmnáct. Pražské nákupní centrum Eden, ve kterém se nacházíme a kde máte sídlo, se v budoucnu bude prodávat také. Co se změní ve chvíli, kdy vám nákupní centrum už nepatří?

Když se podíváte na oficiální dokumenty, tak jako vlastník je napsaný někdo jiný, ale pro zákazníka a zaměstnance se nemění nic – stále chodí do stejné budovy a nakupují v Tescu. V obchodních centrech, která jsme se rozhodli prodat, i nadále zůstaly prodejny na základě dlouhodobého pronájmu. Jen se teď soustředíme na samotný prodej potravin a koncového zákazníka místo správy velkých obchodních center. A prostředky, které jsme tím získali, jsme investovali do našich prodejen nebo například i do rekonstrukce této kanceláře.

