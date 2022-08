V Praze je nutné postavit 10 tisíc bytů ročně. Z toho pětinu by mělo budovat samo město a následně je pronajímat potřebným profesím, například policistům či učitelům. V rozhovoru pro HN to uvedl současný náměstek primátora pro územní rozvoj a lídr hnutí Starostové a nezávislí Petr Hlaváček. „Mladí lidé jsou nedostatkem bydlení ohroženi nejvíc, protože nemají odkud vzít peníze na byt. Já si to tiše myslím a tiše trpím. Nemůžeme však podporovat celou střední třídu,“ dodává. Lidem, kteří se k městskému bydlení nedostanou, chce Hlaváček pomoci zrychlením výstavby.

HN: Co je třeba udělat, aby lidé měli chuť žít a trávit svůj čas v Praze i v dalších letech, až na město naplno dopadne změna klimatu?

Je nutné navrhovat taková řešení, která by omezovala dopravu z okolních měst. Zároveň je třeba budovat městské části tak, aby lidé nemuseli jezdit například za nákupy daleko. Rovněž bychom měli podpořit mýto, až budou dostavěny okruhy, a postupně vjezd vymezit jen na městský okruh. Nemůžeme podporovat individuální automobilovou dopravu v samotném centru města.

Je nezbytné také instalovat zelené střechy, vylepšovat stromořadí a jiné drobné projekty. Důležité je však o sázení stromů uvažovat v kontextu, protože motto „vysadíme milion stromů“ je sice zajímavé, ale ve skutečnosti jsou pak skoro všechny na kraji města. Zároveň když vysadíme stromy na špatná místa, hromada nám jich do 30 let zahyne. Musíme také zachytávat dešťovou vodu.

HN: Takže byste například byl pro to, aby se zjemnila památková ochrana Prahy a v širším centru města se na střechy instalovala zeleň?

Naším návrhem je, aby byla taková zelená střecha všude, kde nemá jinou funkci. Ale i úchvatná střešní pražská krajina je hodnota, kterou musíme zachovat. Vždy musíme hledat balanc.

