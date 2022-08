Pokud bude v zimě hrozit nedostatek paliva, budovy napojené na centrální či ústřední topení citelně ochladnou. Vyplývá to z návrhu nové vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu, která stanovuje teploty pro jednotlivé druhy budov a místností. Jejím cílem je ušetřit hlavně zemní plyn v případě, že budou zastaveny jeho dodávky z Ruska.

Například v bytových domech by tak v nouzovém stavu mohla klesnout teplota v obývácích na 18 stupňů Celsia, totéž pak i v kuchyni, jídelně či dětském pokoji. Víc by nemělo být ani v kancelářích. Ve škole v učebně by se mohlo topit jen na 19 stupňů, stejně pak i v soukromých koupelnách.

V současnosti je podle ministerstva orientační teplota v místnostech kolem 20 stupňů. V koupelnách by měla klesnout z 24 stupňů na zmíněných 19 stupňů Celsia. V předsíních se už nyní má topit jen na 15 stupňů a to se nemění. Stanovené teploty by bylo možné přesáhnout jen o jeden stupeň.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.