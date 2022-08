Skupina Emma Capital podnikatele Jiřího Šmejce prodává tříčtvrtinový podíl v chorvatské sázkové kanceláři SuperSport. Podíl od ní získá mezinárodní společnost Entain plc, která působí ve sportovním sázení. Obě strany zároveň vloží své podíly do nově zřízeného podniku. Cena akvizice se odhaduje na 690 milionů eur (asi 16,8 miliardy korun), transakce by měla být hotová do konce roku. Emma Capital o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě.

SuperSport byl založen v roce 2000, nyní má v Chorvatsku více než poloviční podíl na trhu. Emma Capital do něj vstoupila v roce 2018, letos na jaře se stala jeho jediným vlastníkem. „SuperSport se nám podařilo rozvinout do podoby, v níž se stal dominantní součástí našeho portfolia. Současně jsme na něj začali dostávat velmi zajímavé nabídky. Z důvodu větší diverzifikace našich aktiv jsme se nakonec rozhodli přijmout nabídku Entainu,“ řekl k transakci investiční ředitel Emma Capital Pavel Horák. Doplnil, že nabídka od Entain plc umožní skupině setrvat v sázkovém odvětví. Entain plc vlastní několik firem v oblasti sázení, mimo jiné drží v USA poloviční podíl v podniku BetMGM, který je lídrem sportovního sázení a online hraní na americkém trhu.

Obě strany vloží své podíly do nově zřízeného společného podniku Entain CEE, v němž budou držet akcie v poměru 75 : 25.

Loterijní byznys je pro Emma Capital důležitým odvětvím, v němž se skupině historicky dařilo. Ve spolupráci s dalším českým miliardářem Karlem Komárkem vlastnil Šmejc pod hlavičkou Sazka Group třeba řeckou sázkovou kancelář OPAP nebo rakouské Casinos Austria. V roce 2019 se ale nechal ze Sazka Group vyplatit. S Komárkem se rozcházeli v představě o dalším rozvoji. Zatímco Šmejc chtěl expandovat do jihovýchodní Asie, jeho byznysový partner toužil dobývat americký trh. Po odchodu ze Sazky zůstala Šmejcovi kromě hotovosti právě i chorvatská sázkovka SuperSport.

V Chorvatsku se Šmejc angažuje i v jiných odvětvích. Skupuje například tamní přístaviště nebo investuje do technologických firem. Kromě toho si Šmejcova skupina dlouhodobě buduje na Balkáně energetický byznys. Vlastní firmy například v Rumunsku nebo Moldavsku.

Emma Capital uvedla, že cena nejnovějšího obchodu bude záviset na letošní výkonnosti SuperSportu a její výše se odhaduje na 690 milionů eur (asi 16,8 miliardy korun). Odpovídá to celkovému ohodnocení SuperSportu na 920 milionů eur (zhruba 22,4 miliardy korun). Zároveň platí, že může Emma Capital v případě dobré výkonnosti SuperSportu obdržet v letech 2023 a 2024 vyšší dividendy, než odpovídají jejímu čtvrtinovému podílu.

V provozu společnosti SuperSport neplánují partneři žádné změny, ředitelem zůstává nadále Radim Haluza. Součástí transakce je rovněž chorvatská společnost minus5, která vyvinula a rozšiřuje IT platformu SuperSportu, a také dceřiná společnost SuperSportu Puni Broj.

Letošní rok je pro Šmejce v mnoha ohledech přelomový. Asi nejvýraznější změnou bylo jeho jmenování do čela největší české investiční skupiny PPF. Tu jako generální ředitel vede od června. Šmejc patřil mezi blízké spolupracovníky zakladatele skupiny Petra Kellnera, který loni zahynul při nehodě vrtulníku na Aljašce. Pomáhal mu například vybudovat poskytovatele spotřebitelských úvěrů Home Credit, v němž dodnes drží menšinový podíl.

Z Home Creditu chtěla PPF udělat globálního hráče. Na čínském trhu se ale po prvotním růstu dostala do problémů, když narazila na politický tlak i dopady pandemie covidu. Rozhodnutí neprodat tamní splátkový byznys už před pěti lety dnes Šmejc zpětně hodnotí jako svoji největší chybu.