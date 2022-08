Seznámili se ve věznici v plzeňských Borech, kde si oba odpykávali trest za brutální vraždy z devadesátých let. I když soudy o Liboru Hladkém i Milanu Chládkovi řekly, že jejich začlenění do společnosti je prakticky nemožné, zhruba po patnácti letech se oba vrátili na svobodu. Usadili se v Jihlavě. A právě tam se podle policie stali ústředními postavami nebezpečného vyděračského gangu. Jeho modus operandi byl vždy podobný – před vytipovanou obětí vyděrači zinscenovali vraždu, a to včetně přesvědčivých figurantů v roli mrtvol. Vydíraného následně mistrně manipulovali: viděl jsi vraždu, a nic neudělal. Policie to ví, ale za úplatek deset milionů vše zahladí.

HN a Aktuálně.cz mrazivý příběh jihlavského gangu zrekonstruovaly za pomoci vyprávění svědků i policejních dokumentů. Členové skupiny si vybírali své oběti často i mezi vlastními známými. Celkem z poškozených do loňského roku vytáhli desítky milionů korun.

Jedním z vydíraných byl i bývalý jihlavský hasič. Jeho skutečné jméno redakce znají, ale tak jako u ostatních obětí gangu ho kvůli jeho ochraně nezveřejňují. Říkejme mu třeba Robert. Coby záchranář třicet let životy chránil, ale poslední tři roky byl přesvědčený, že se stal spolupachatelem vraždy. Na vlastní oči viděl, jak jeho obchodní partner v noci v autě zastřelil „svého“ dodavatele cigaret – při byznysu, do něhož se kvůli přivýdělku pustil. „Počural jsem se strachy. Jako hasič jsem viděl mrtvých mnoho, ale tohle bylo něco úplně jiného,“ popisuje dnes.

