Po týdnu od inaugurace je jasné, že staronový americký prezident Donald Trump zjevně nemá žádné zábrany dělat a říkat kdykoli cokoli. Hlavním nástrojem jeho politiky se staly výhrůžky. Doma jsou motivované především pomstou establishmentu za to, že se ho snažil soudně stíhat. Svět zase v podání trumpistů Američany zneužíval, čímž utrpěli ekonomickou a politickou ztrátu. Takže si teď Amerika bude brát od jednotlivých zemí, co bude potřebovat, a to způsobem, který připomíná loupežnické heslo „peníze, nebo život“.

Amerika tak už během prvního týdne Trumpova fungování hodila do koše dlouho a složitě budované spojenecké vztahy se sousedy i partnery na druhé straně Atlantiku. Nejčerstvější případ s Kolumbií jasně ukázal, jak bude Bílý dům vyjednávat. Kolumbie odmítla přijmout první dvě letadla s migranty a její levicový prezident Gustavo Petro kritizoval americké úřady za tvrdé zacházení s deportovanými. Stačilo, aby Trump pohrozil zvýšením cel na dovážené kolumbijské zboží (ropa, káva a řezané květiny), a Kolumbijci ustoupili.

