Ukrajinská armáda oznámila, že zahájila ofenzivu na jihu země. Podle ukrajinských médií, která se odvolávají na armádní zdroje, se útočícím vojskům podařilo v Chersonské oblasti na některých místech prolomit první linii ruské obrany. Podle ruských představitelů jsou zprávy o zahájení ukrajinské ofenzívy nepravdivé.

„Ukrajinské ozbrojené síly zahájily na mnoha směrech ofenzivu na jihu Ukrajiny,“ citoval deník Ukrajinska pravda mluvčí ukrajinské armády Nataliji Humenjukovou, která zároveň vyzvala ke střídmosti ohledně informování o probíhajících bojích.

List s odvoláním na několik zdrojů v ukrajinské armádě uvedl, že se ze svých blíže neupřesněných pozic v Chersonské oblasti stáhl pluk separatistické Doněcké lidové republiky (DNR) a na útěk se obrátili také ruští výsadkáři, který této jednotce měli poskytovat podporu. Informace nebylo možné potvrdit z nezávislých zdrojů.

„Je to fake. Ofenziva Ozbrojených sil Ukrajiny je iluze,“ uvedl ale podle agentury TASS Ruskem dosazený zástupce šéfa oblastní správy Kirill Stremousov (ukrajinsky Kyrylo Stremousov). „Nikdo nikam nepostupuje, nikdo neustupuje. Všechno je to výmysl. Žijeme v klidu,“ dodal.

Ve městě Nova Kachovka byla vyhlášena evakuace pracovišť, uvedl podle TASS šéf místní ruské okupační správy Vladimir Leonťjev. Ve městě se podle něj v posledním dni odehrálo deset raketových úderů. Městem znějí sirény leteckého poplachu.

Podle podle mluvčího správy Oděské oblasti Serhije Bratčuka byl v Beryslavi nedaleko Nové Kachovky zasažen strojírenský závod, kde byly umístěné ruské jednotky. Zásah podle něj utrpěl také sklad zbraní a munice v obci Havrylivka. Výbuchy jsou slyšet i ze samotného Chersonu, uvedla televize Suspilne.

Ukrajinské vedení hovořilo o zahájení ofenzivy na jihu země od června, v polovině července pak prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil armádě dobýt tuto část Ukrajiny zpět. Ofenzivě předcházely týdny vytrvalého ostřelování mostů přes řeku Dněpr, skladišť zbraní a dalších ruských logistických cílů v Chersonské oblasti, které provádělo ukrajinské dalekonosné dělostřelectvo.

Delegace MAAE je na cestě do Záporožské jaderné elektrárny

Mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) se vydala na cestu do Záporožské jaderné elektrárny, oznámila agentura AFP s odvoláním na generálního ředitele MAAE Rafaela Grossiho, který misi vede. Do největší jaderné elektrárny v Evropě, z jejíhož ostřelování se v poslední době vzájemně obviňují Ukrajina a Rusko, by mise měla podle ředitele přicestovat „později v tomto týdnu“. Podle šéfa ukrajinské diplomacie Dmytra Kuleby bude nadcházející mise „nejtěžší v dějinách“ agentury. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil misi za nezbytnou, ruská strana jí hodlá zajistit bezpečnost.

„Musíme chránit bezpečnost a zabezpečení největšího jaderného zařízení na Ukrajině a v Evropě,“ napsal Grossi na Twitteru. V samostatném vyjádření MAAE uvedla, že cílem mise je posoudit fyzické poškození elektrárny, funkčnost bezpečnostních systémů a pracovní podmínky zaměstnanců a rovněž provést „naléhavá ochranná opatření“.

Právě ředitel Grossi v uplynulých dnech vyjednával o přístupu s ukrajinskými diplomaty ve Vídni, ruskými představiteli v Istanbulu i francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži. Mise MAAE by podle tisku mohla do jaderného zařízení přivézt náhradní díly, přístroje pro monitorování radiace a další důležitý materiál.

„Tato mise bude nejtěžší v historii MAAE kvůli bojové činnosti, kterou Rusko na místě provádí,“ citovala agentura AFP z vyjádření šéfa ukrajinské diplomacie Dmytra Kuleby při pondělní návštěvě Stockholmu. „Očekáváme, že mise učiní jasná prohlášení o porušení všech protokolů o jaderné bezpečnosti,“ dodal s tím, že Moskva „vystavuje Ukrajinu a celý svět nebezpečí jaderné havárie“.

Zopakoval také výzvu Kyjeva, aby ruské síly oblast kolem elektrárny opustily. „Rusko musí odejít. A MAAE a další země je musí přimět k odchodu,“ apeloval Kuleba.

Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova vstoupí členové mise do Záporožské JE z území kontrolovaného Ukrajinou. „Moskva zajistí bezpečnost mise na území pod svou kontrolou,“ uvedl podle agentury TASS s tím, že příjezd mise je v ruském zájmu. „Další postup“ ohledně činnosti mise bude podle něj projednán na místě.

Současně Peskov vyzval mezinárodní společenství k vyvinutí tlaku na Ukrajinu, aby „přestala ohrožovat evropský kontinent ostřelováním“ elektrárny a okolních oblastí. Vytvoření demilitarizované zóny kolem jaderného zařízení, po němž volá Západ, podle mluvčího „nepřipadá v úvahu“.

Ruský velvyslanec při mezinárodních organizacích ve Vídni Michail Uljanov dnes podle agentury Reuters uvedl, že Moskva věří, že misi MAAE se podaří „rozptýlit četné spekulace o (údajně) nepříznivém stavu v Záporožské jaderné elektrárně“.

Ukrajinská energetická společnost Enerhoatom o víkendu upozornila na vysoké riziko úniku radioaktivních látek v důsledku pokračujícího ruského ostřelování Záporožské jaderné elektrárny, okupované ruskými vojsky od počátku března. Ruské ministerstvo i ukrajinská společnost se zatím shodují, že zvýšená úroveň radiace zjištěna nebyla.

Obě strany se nicméně obviňují z ostřelování elektrárny a města Enerhodar. V noci na dnešek šéf okupační správy v Záporožské oblasti Jevhen Balyckyj (rusky Jevgenij Balickij) uvedl, že centrum města se v neděli večer stalo terčem ukrajinského dělostřeleckého útoku, který si vyžádal devět zraněných. O desíti zraněných hovořil starosta Dmytro Orlov, který je představitelem ukrajinské správy města. Podle něj mají ostřelování na svědomí ruské síly.

Deník The New York Times o víkendu informoval, že v Grossiho misi MAAE bude 13 dalších expertů „z většinou neutrálních zemí“. Na soupisce podle listu nejsou odborníci ze Spojených států ani Británie, které Moskva považuje za protirusky zaujaté.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve řekl, že MAAE a další mezinárodní organizace by ohledně situace v Záporožské JE měly jednat mnohem rychleji než nyní. Americký Institut pro studium války (ISW) ve svém pravidelném hodnocení situace na Ukrajině uvedl, že manipulace se státní příslušností inspektorů a zpochybňování nezaujatosti mise je podobnou taktikou, kterou dlouhodobě používá Írán ve svých obstrukcích vůči inspekcím MAAE.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.