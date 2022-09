Hned na začátek si pojďme říct jednu věc – politici jsou lidé, pijí alkohol, tančí a někteří, věřte tomu, nebo ne, i berou drogy. Je to tak. Jen tu s nimi hrajeme takovou hru. Oni, aby si udrželi své pozice a posty, chodí všude v oblecích a kostýmcích, tváří se zachmuřeně a snaží se působit dojmem, že od ranního kuropění do slunce západu jen a pouze dumají nad světovým mírem a naším blahobytem. A nám voličům se to takhle líbí. Nic jiného ani politikům vlastně dovolit nechceme. Dokonce nás poleká, když si někdo, kdo má spravovat stát, nedejbože zapaří na večírku. Jako třeba finská premiérka Sanna Marinová. Kam by to vedlo, že?

Ale zdá se, že někam to povede. A právě případ předsedkyně finské vlády klidně berme jako důkaz, že to, jak vnímáme politiku, jak ji vnímají politici sami, prochází velkou změnou. Politici totiž jsou opravdu jen lidé a o tom, jak důkladně se umí bavit, bych jako účastník řady vícedenních politických kongresů, sněmů a sjezdů mohl vyprávět legendy. Některé ze sjezdových nočních „jednání“ by asi velmi otřásly důvěrou občanů v politický systém České republiky. Jenže se dělá, že se takové věci nedělají. Tedy dělalo. Protože oproti dřívějším analogovým dobám je dnes nemožné utajit před veřejností, že politici tančí. Kam se dnes

kdejaký politik hne, tam stojí někdo s mobilem a fotí a natáčí. Jako v případě finské premiérky.

Zbývá vám ještě 80% článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete číst dál? Zbývá vám ještě 80% článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Obsah webu HN.cz včetně speciálů a archivu

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.