Nechtěl bych být v kůži těch, kdo prezentují Andreji Babišovi prezidentské průzkumy. V zasedačce musí být dost husto, říká Jakub Hussar. Politický marketér, který v posledních prezidentských volbách vytáhl Pavla Fischera z nuly na třetí místo, pochybuje, že Babiš nakonec bude kandidovat. V rozhovoru vysvětluje, komu by absence Babiše pomohla, proč má podle něj Petr Pavel špatné heslo nebo proč Češi ve skutečnosti nechtějí ženu prezidentku.

HN: Generál Petr Pavel kandiduje pod heslem „Vraťme Česku řád a klid“. Dost liberálů to upřímně vyděsilo, protože to poněkud evokuje komunistický „klid na práci“. Co tomu říkáte, proč si vybral takové heslo?

Byl jsem volbou těch slov trochu zaskočen. To, co chtěli sdělit, je jasné: Řád je opak chaosu, který teď hrozí v důsledku cen energií a války na Ukrajině. A klid je reakce na covidová léta, na společenské tenze a tak dále. Obsahově je to správně. Problém je, že ta slova jsou vnímána velkým množstvím lidí pejorativně. Když slyší „řád“, evokuje jim to vojenskou mluvu. Což je spíš iritující. Vůbec není potřeba pozici „generála“, ve které Petr Pavel je, ještě marketingově zesilovat slovy, která připomínají nástup v kasárnách. Záměr byl dobrý, ale nepovedlo se to.

HN: Nemohli sázet na to, že prozápadní část voličstva má Petr Pavel jistou, a tak se pokouší vojenským sloganem oslovit lidi, kteří uvažují spíš autoritářsky? Typicky voliče Miloše Zemana, které budou potřebovat pro druhé kolo?

Ano, ten záměr je zřejmý. Viděl jsem i bannery Petra Pavla, kde je napsáno: „Generál Pavel – společný prezident.“ Vysloveně jedou pokus o konsenzuální linku. Ve svém ranku proevropských, prozápadních liberálů už brát nemohou, protože zbytek „kavárny“ preferuje Danuši Nerudovou či Marka Hilšera. A tak se snaží dostat na druhý voličský břeh. Jsou to ale toporné snahy, nejsem si jistý, jestli na ně třeba voliči SPD ve finále uslyší.

