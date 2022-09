Pokud začne platit evropské zastropování výrobních cen, a Česko navíc zavede vlastní zastropování ceny spotřeby elektřiny a plynu, pak moc prostoru pro další daň z mimořádných zisků v energetice nezbývá. „Energetiky pod dvojím stropem jistě budou o marži bojovat více a budou se přít o výši nákladů a přiměřenost zisku, na dani z mimořádných zisků se už pak příliš nevybere,“ řekl v rozhovoru pro HN podnikatel v energetice Jan Palaščák, který vlastní energetickou skupinu Amper.

HN: Je zastropování silové elektřiny na 200 eur a plynu na 100 eur za megawatthodinu cena, která nepoloží český průmysl a domácnosti?

Pro většinu domácností to bude pořád bolestivé, ale k přežití. Tak 20 až 30 procent domácností bude mít stále problém. Proto je důležité, aby fungovala sociální síť, protože tenhle stav bude platit dlouhodobě. Je potřeba to dobře komunikovat, aby lidé věděli, jak pomoc státu využít, a nestyděli se požádat o příspěvek na bydlení, přes který je pomoc nejefektivnější. Pro energeticky náročnější průmysl jsou tyto ceny elektřiny a plynu pořád problém. Pokud jsou ale pro podnik energie klíčovou součástí nákladů, tak by neměl čekat na řešení od vlády.

