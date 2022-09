Od divokých devadesátek přes souboj s asijskými konkurenty až po léta covidu, dopadů války na Ukrajině a inflace Tomáš Jahn ve firmě Stasto stále udržuje kolektivního ducha a hodnoty rodinné firmy. „Jsem rád, že jsem to všechno mohl zažít,“ shrnuje své třicetileté zkušenosti s podnikáním v Česku. Od automatizace k robotizaci ho následuje i jeho syn, Tomáš Jahn junior.

Kolik bylo při založení firmy vašemu synovi, který dnes pracuje s vámi?

Firmu jsme založili s rakouskými kolegy v roce 1993, příští rok oslavíme 30 let. Ale už od roku 1990 jsem pro rakouské Stasto pracoval jako obchodní zástupce. Takže syn Tomáš ve firmě vlastně vyrostl, už od 6 let jezdil do naší rakouské mateřské firmy v Innsbrucku, mnoho času trávil s dětmi původního zakladatele. Byl do toho podnikání vtažen a určitě ho to ovlivnilo. Vystudoval nejen ekonomii, ale také techniku, je i dopravní pilot. Takže stojí rozkročený mezi oběma obory. Létání je tak trochu návykové, přesto si myslím, že si ho nechá jako koníčka a bude se věnovat do budoucna hlavně firmě.

Model rodinné firmy s vlastními hodnotami jste okoukali od rakouských zakladatelů?

Určitě to s tím souvisí. V roce 1974 Otto Staudacher a Gerhard Stocker založili firmu Stasto, což je zkratka jejich jmen. Syn spoluzakladatele dnes vede firmu v Rakousku a je hlavním vlastníkem také naší firmy v Česku, další firmy mají v Maďarsku, Polsku, Srbsku. Naše filozofie je postavená na hodnotách partnerství, což stojí i v našem společném sloganu „Partnership. With Guarantee.“ Nechceme být jenom firma, která prodává pro zisk, ale záleží nám na tom, aby k nám měli naši zákazníci důvěru a cítili se jako naši partneři.

Stejný přístup máte i k zaměstnancům?

Rozhodně. Lidský a přátelský přístup k zaměstnancům je pro firmu naprosto zásadní. My máme 20 zaměstnanců a všichni mají provizní způsob odměňování. Jak se firmě daří, takovou odměnu mají. Nediskutuje se o tom, kdo dostane jakou prémii, každý ví, kolik si který měsíc vydělá. Když jsou zakázky, je to více. Když lidé s firmou cítí a jsou osobně zainteresovaní na jejím úspěchu, funguje to.

Jak vidíte ten „malý český rybníček“ po 30 letech podnikání?

Za ta léta si troufnu říct, že český trh znám snad celý. A to nejen automatizační firmy, dodáváme komponenty opravdu různým podnikům po celé zemi. Na začátku jsme sháněli hlavně kontakty, měli jsme kvalitní zboží dodavatelů z Německa a Itálie, po kterém byl doslova hlad. Teď je na trhu všechno, na co si vzpomenete. Můžete to dovézt z Ameriky nebo z Číny anebo je to vyrobené v Evropě, jsou to podobné věci. Jde o to, jaké máte kontakty, jak dobrý a dlouhodobý máte vztah se svými zákazníky a dodavateli.

Zmínil jste asijské a jiné trhy, ale vy nakupujete výhradně u dodavatelů z Evropské unie. Je to udržitelný model?

V této době se vztah k východu hodně mění, nemluvě o Rusku. My dlouhodobě zastáváme názor, že je potřeba podporovat Evropu, kde žijeme. Chceme prodávat produkty, které jsou tady vyrobené, které dávají lidem práci. Většina evropských producentů už bohužel bojuje s cenou. I my jsme dražší než konkurence z Asie, ale když to zákazník vidí podobně, když chápe, že HDP děláme tady, a ne na druhé straně zeměkoule, je ochoten zaplatit víc. Ovšem jednoduché to není a globalizace nás mele všechny. Jak to bude vypadat za dvacet let, to nedokážu říct.

Stasto se v Česku od začátku specializuje na automatizaci. Vidíte potenciál i v robotizaci?

Vzhledem k nedostatku lidí na pracovním trhu určitě. Člověk je nespolehlivý, na rozdíl od robota chce dělat 8 hodin denně a potřebuje dovolenou, je tam řada dalších limitujících faktorů jako hluk, prašnost, teplota. Proto roboti nahradili pracovníky už i v lisovnách, hutích, v extrémních prostředích. Robotická zařízení jsou stále dostupnější a dostávají se i do menších výrobních podniků. To je taky důvod, proč jsme loni uzavřeli smlouvu s německou firmou IPR, která vyrábí inteligentní periferie pro roboty. To jsou ty prvky na konci robotické ruky, chapadla, měniče nástrojů. Nabízíme i další komponenty k robotům.

Jak se vám jako nováčkům v tomto oboru na trhu daří?

Je to pro nás nová situace. Ovšem perspektivu v tom určitě vidíme, protože ty produkty jsou kvalitní a my jsme dobří obchodníci. Postupně získáváme klienty, ale netlačí nás čas ani peníze. Naše portfolio služeb a výrobků je rozložené do více odvětví. Od začátku zastupujeme firmu Weiss, která vyrábí otočné stoly, ty prodáváme už třicet let. Mezi naše stabilní produkty pro automatizaci patří také manipulační a podávací technika. Specializujeme se rovněž na průmyslové armatury, pneumatické prvky a příslušenství. To je náš produktový základ.

Situace na trhu s energiemi vede k novému přemýšlení o snižování spotřeby. Jak můžete v tomto ohledu zákazníkům pomoci?

Naše zařízení nejsou energeticky náročná, ale umožňují šetření energie. Například speciální regulační GS ventily od firmy Schubert Salzer Control Systems nebo koaxiální ventily firmy Müller co‑ax umožňují mimořádně precizní regulaci medií a jsou vysoce efektivní. To přináší koncovým zákazníkům značné úspory v energetické oblasti.

Vy máte v nabídce i ventily pro vodíkové aplikace. Má využití vodíku budoucnost?

Je to jedna z možných cest, jak udržitelnými technologiemi v budoucnosti řešit nedostatek paliv a chránit životní prostředí. Vodík jako alternativní zdroj energie budoucnosti skrývá velký potenciál a technologie s námi dodávanými ventily ho pomáhají bezpečně využít. Speciální armatury Müller co‑ax a jejich sesterské firmy Quadax se úspěšně používají například v technologiích terminálů na přečerpávání stlačeného plynu.

Kam byste chtěl firmu dále směrovat?

Vzhledem k současné celosvětové ekonomické situaci neočekávám nějaký prudký růst našich tržeb v nejbližších letech. Protože nejsme výrobci, musíme se spoléhat na to, s čím novým přijdou naši dodavatelé v Německu či Itálii. Jsou to ale lídři ve svých oborech, a tak věříme, že se udrží stále na špici. Perspektivu naší firmy vidím optimisticky, protože se dlouhodobě orientujeme na automatizaci a jdeme směrem, kterým se průmysl ubírá.

Investujeme do prezentace našich výrobků, aktuálně přistavujeme showroom a školicí prostor pro prezentaci a školení technicky náročných komponentů. Příští rok bychom rádi nové prostory otevřeli. Také jsme letos angažovali dva nové pracovníky do pozic obchodně‑technických zástupců. Jsou to mladí technici se znalostí automatizace a robotizace.

Syn si bude muset v budoucnu dobudovat svůj tým, který s ním tu káru potáhne dál. Vnější poměry těžko ovlivníme, ale samozřejmě bych si přál, aby se firmě nadále dařilo, aby v ní nadále vládla pohoda a všichni táhli za jeden provaz.

