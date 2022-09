Rychlé ukrajinské vítězství u Charkova podnítilo mezi lidmi fantazii a spekulace o tom, co všechno se nyní může stát v Rusku a na Ukrajině. Znovu se objevil argument, že ruský prezident Vladimir Putin, zatlačený do kouta, může použít jadernou zbraň, stejně jako se vyrojily zprávy o dalším ukrajinském postupu směrem na Mariupol. Co se opravdu děje, co se může stát a co už je čirá fantazie? Přinášíme odpovědi na několik důležitých otázek.

Kde se rozběhnutá ukrajinská armáda zastaví? Může dojít až do Ruska?

Stále více článků a svědectví popisuje, jak dlouho a jak složitě se ukrajinská protiofenziva u Charkova chystala a že bylo těžké nashromáždit dostatečný počet hlavně těžké techniky, které se Ukrajině stále nedostává. Už o víkendu začal krotit nadějné hlasy ukrajinský ministr obrany, že je potřeba osvobozená území řádně zajistit. Zároveň se nepotvrdily zprávy, že se u Chersonu chystají vzdát velké ruské jednotky. Je nepochybné, že Ukrajinci nyní převzali iniciativu, ale postupují opatrněji, směrem do separatistických „republik“. A hlavně, zastavují na hranicích své země.

