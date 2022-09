Ústecký kraj prochází za poslední desetiletí možná nejvýraznější proměnou ze všech regionů České republiky. I když v těžkém průmyslu zde stále pracuje několik desítek tisíc lidí, proces transformace je patrný doslova na každém kroku. Zemědělství, turistika, lázeňství, výrazné ozelenění krajiny, dobré dopravní spojení jak s českou, tak se saskou metropolí. I to jsou tváře dnešního Ústeckého kraje. Nejen tím, ale především nadšením a vitalitou místních živnostníků i malých a středně velkých firem může být region inspirativním příkladem i pro kraje bez tak dramatického vývoje. Jasně se to ukázalo při letošním vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží IBM Firma roku a MONETA Živnostník roku.

Fakta IBM FIRMA ROKU 2022

1. místo Mamavis healing care

2. místo PARDAM NANO4FIBERS

3. místo TopSell

Firma Mamavis healing care se bude o celorepublikový titul IBM Firma roku 2022 ucházet před finálovou porotou 9. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2022

1. místo Simona Görtlerová

2. místo Petra Čiháková

3. místo Jiří Hnilička

Živnostnice Simona Görtlerová se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2022 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku Srdcař 2022

Petra Čiháková

Odbornou porotu v Ústí nad Labem nejvíce zaujala Simona Görtlerová provozující levandulovou zahradu v Klapém. „Mně se velice líbí její podnikatelský záměr, kdy z kusu pozemku dokázala vytvořit nádherný kousek přírody, který každého člověka pohladí po duši. Nevybírá vstup, pouze prodává produkty,“ okomentoval vítěze porotce Martin Kočiš z MONETA Money Bank. Mezi firmami zazářila společnost Mamavis healing care, která se zabývá výrobou známé zdravotní pomůcky. „Líbí se mi podnikatelský záměr a myšlenka, protože z vlastní zkušenosti vím, jak je složité při laryngitidě pomoci dětem. Líbí se mi její myšlenka a úsilí přesvědčit lékaře a spolupracující firmy, protože je to velmi účinný pomocník v rodinách,“ zhodnotil volbu Martin Kadečka, vedoucí prodeje osobních vozů Volkswagen ve společnosti Porsche Česká republika.

V každém kraji je vyhlašován také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. V Ústí nad Labem toto ocenění získala Petra Čiháková, která se věnuje výrobě bezlepkové a nízkosacharidové výrobě koláčů, dortů, pečiva, džemů a likérů.

Každá moje dovolená souvisí s levandulí

Simona Görtlerová,

MONETA Živnostník roku 2022 Ústeckého kraje

Podniká v oboru květinářství, pořádá svatby a hlavně provozuje levandulovou zahradu v obci Klapý. „Vytvořili jsme na pozemku, který mi darovala moje babička, levandulovou zahradu, ve které pěstujeme levandule, děláme zde zážitkové dny a dny otevřených dveří. Máme otevřeno celou sezónu, kdy kvete levandule a vyrábíme z ní produkty, které dále distribuujeme,“ říká Simona Görtlerová. Hledala produkt pro velmi suché podmínky její zahrady, a tak si zvolila levanduli, protože to je opravdu nenáročná rostlina. „Základní produkt je naše levandule lékařská odrůdy munstead. Je to speciální anglická odrůda, ze které mi pečeme sušenky, děláme z ní čajové směsi, sirupy a všechno, co se užívá pro podporu zdraví. Druhým produktem je lavandin, to je francouzský kříženec, ze kterého se dělá kosmetika, balzámy na vlasy, krémy a další kosmetické produkty,“ popisuje vítězná živnostnice.

Dnes k ní jezdí lidé z celé republiky, začala streamovat, nahrávat videa a učit lidi, jak se o levanduli mají starat. Za rok jsou to tisíce lidí, které projdou její zahradou. „Ona není tak velká, ale má několik zákoutí, kde se dá posedět, občerstvit se a udělat si takový relax. Já za levandulí cestuji po světě, abych přinesla spoustu nápadů i k nám. Každá moje dovolená souvisí s levandulí,“ doplňuje Görtlerová. Existuje ještě spousta možností využití do kuchyně, do kosmetiky i pro relax, protože lidé dnes rádi vyhledávají relaxační zóny, jezdí rádi někam, kde si odpočine jejich hlava a tělo. Zajímavé z hlediska pěstování levandule je Bulharsko, Turecko nebo Chorvatsko. Nedávno byla třeba na Sicílii, která je také producentem levandule.

„V zahraničí levanduli pěstují opravdu průmyslově. Je na lánech, zpracovává se průmyslově a živí se tím opravdu velké farmářské rodiny. My jsme proti tomu miniaturní, ale máme nasázeno odrůdově. Já mám na zahradě přes třicet druhů levandulí a zvu lidi, aby v době kvetení viděli, jak je levandule pestrá. To na obrovských lánech nepotkají, tam vidí lán jednolité levandule,“ uzavírá Simona Görtlerová.

V době Vincenze Priessnitze igelit nebyl

Martina Štefanková,

jednatelka společnosti Mamavis healing care, IBM Firma roku 2022 Ústeckého kraje

Zabývá se výrobou a prodejem Priessnitzových zábalů. K podnikání ji přivedla dcera Natálka. Byl jí asi rok a půl, byla nachlazená, měla náběh na zánět průdušek. „Paní doktorka mi doporučila Priessnitzův zábal na hrudníček, doporučila mi známou metodu, která se skládá z mokré pleny, igelitu a ručníku. Jenže zábal klouzal a padal. Tak jsem se tím inspirovala, sloučila jsem tři vrstvy do jedné, zábal je na suchý zip nebo na ramínka,“ říká Martina Štefanková. Zjistila, že na trhu nic takového není, a tak si nechala zábal ochránit.

Začala s hrudním a krčním zábalem pro děti, pak zjistila, že Priessnitzův zábal pomáhá nejenom na respirační, ale také na kloubní onemocnění, jako je revmatismus nebo dna. „Navázali jsme rámcovou spolupráci s Priessnitzovými lázněmi v Jeseníku. Poté, co jsem udělala Priessnitzův zábal mojí dceři, vedla moje cesta do Priessnitzových lázní, protože tam je to místo, kde to všechno vzniklo. Nastudovala jsem veškeré knihy, navázala jsem kontakt s hlavním lékařem Priessnitzových lázní. Pan doktor Novotný je dnes hlavním ambasadorem zábalů,“ popisuje jednatelka vítězné společnosti. Spolupráce s Priessnitzovými lázněmi v Jeseníku zahrnuje jak prodej zábalů klientům lázní, tak propagaci formou pravidelných edukačních přednášek pro klienty a veřejnost. S igelitem se v jejích výrobcích nesetkáte, membrána je vytvořená tak, že je nepropustná vodě, ale je prodyšná.

„V době Vincenze Priessnitze igelit nebyl, látku voskoval. Pan doktor Novotný nám zdůrazňoval, že máme dávat lidem do povědomí, že igelit je špatná forma zábalu, že dochází k umělému zapaření, a tím nedochází k léčbě,“ přibližuje Štefanková. Ráda by nabídla Priessnitzovy zábaly i zákazníkům v zahraničí. V rámci spolupráce s Priessnitzovými lázněmi je aktuálně v pracovním a obchodním kontaktu s významnou společností specializovanou na přírodní léčbu a využívající metody Vincenze Priessnitze. Při dohodnutém jednání v říjnu v Jeseníku by měli dát spolupráci smluvní základ.

Zaměřeno na kraj Jaké jsou aktuální podmínky pro rozvoj podnikání v Ústeckém kraji? Všeobecné podmínky pro podnikání se v Ústeckém kraji moc neliší od ostatních míst v ČR. Nejvýznamnějším rozdílem v podmínkách podnikání je velký nedostatek kvalitních a vzdělaných pracovníků. Na tento problém si sice stěžují firmy z celé republiky, ale v našem kraji je situace opravdu specifická a nejvýraznější. Střední a menší podnikatelé nemají kde brát lidi, se kterými mohou rozvíjet podnikatelské aktivity a velké množství nízkokvalifikovaných lidí jim nijak nepomůže. To je ta negativní část podnikatelského prostředí. Naštěstí máme ale i tu optimistickou a tou je odklon od uhelného průmyslu. Celý proces dekarbonizace hospodářství očekáváme s velkými obavami, zdrojem možných dobrých zpráv jsou nové příležitosti, které tento proces přináší. Zatím to v regionální ekonomice není moc vidět, ale již brzo se začnou dít velké strukturální změny. Od příštího roku začne do kraje proudit 14 miliard Kč jako dotační pomoc ekonomice pro vznik a rozvoj nových ekonomických aktivit, které budou uhelný průmysl postupně nahrazovat, a to je velká příležitost pro střední a malé podnikatele. Vodík, fotovoltaické elektrárny, nová energetika, nové využití ploch, nanotechnologie. To jsou témata, která se nyní skloňují a od nichž se očekává, že přinesou potřebné hospodářské stimuly pro rozvoj našeho kraje. František Jochman

místopředseda Krajské Hospodářské komory Ústeckého kraje