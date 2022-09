Robert Kyncl potvrzuje postavení nejvlivnějšího Čecha ve světovém byznysu – stane se šéfem hudebního vydavatelství Warner Music, jednoho z největších na světě. Napsal to deník Wall Street Journal s odvoláním na prohlášení firmy. Kyncl nedávno oznámil, že se chystá skončit v současné roli obchodního ředitele YouTube. Díky ní byl zmíněným nejvýše postaveným českým byznysmenem na světě.

Dvaapadesátiletý Kyncl bude během ledna roli výkonného ředitele Warner Music zastávat společně se stávajícím šéfem Stevem Cooperem. Od února pak tuto roli převezme sám. Cooper se z postu rozhodl po 11 letech odejít.

Warner Music vydává desky hudebním hvězdám, jako je Madonna nebo Ed Sheeran. Fakt, že na post nejvýše postaveného manažera najímá právě Kyncla, svědčí podle Wall Street Journal o tom, že chce hledat nové zdroje příjmů. Kyncl v této roli proslul právě v YouTube, který patří Googlu. Během 12 let z této služby vybudoval největší platformu pro streamování videí na světě. Je to právě on, komu „vděčíme“ za to, že prakticky před každým videem na YouTube musíme zhlédnout jednu dvě reklamy, a mnohdy i uprostřed.

Kyncl se stal členem nejužšího vedení YouTube, známého jako RNSS. Zkratka je složená z prvních písmen křestních jmen čtyř nejdůležitějších manažerů a manažerek: Robert Kyncl, ředitel produktu Neil Mohan, ředitel vývoje Scott Silver a výkonná ředitelka Susan Wojcicki.

Kyncl už žije ve Spojených státech 30 let. Nyní v Česku investuje do nadějných start-upů. „Je to Querko, které asi znáte z placení v restauracích, nebo je to ArtMaster, který nabízí online hudební lekce. To jsou firmy v raném stadiu vývoje. Pak je to Equilibre Technologies a pár dalších. Zábavná videohra Live Penalty, Outfindo, zase pomůže najít správné kolo, protože má přístup k zásobám výrobců kol a prodejců a sestaví to s vašimi požadavky,“ řekl letos Kyncl v exkluzivním rozhovoru s HN. „Já nejenže investuji svoje peníze, ale mohu přitáhnout také další kapitál. Můj cíl není jen investovat a vydělat, ale také přitáhnout další a pomoci tu vytvořit jakýsi inovativní hub,“ dodal.

Poté co Kyncl odmaturoval na libereckém sportovním gymnáziu a jako nadějný závodník v klasickém lyžování si zkusil i pár semestrů na FTVS, odešel na State University of New York (tam ho dodnes vedou mezi nejslavnějšími absolventy bakalářského programu). Se studiem pokračoval na byznysové škole Pepperdine, kde získal titul MBA. Pracovní kariéru začínal v herecké agentuře, kde jeho prací bylo sešívačkou secvakávat dohromady fotky a životopisy.

Ve filmovém průmyslu se pak pevně uchytil: postupně na manažerských pozicích pracoval pro firmy Mutual Film Company, HBO a v neúspěšném start-upu Alfy, odkud se přesunul do Netflixu. Ten tehdy fungoval úplně jinak než dnes: rozesílal předplatitelům v obálkách DVD s vypůjčenými filmy. Když se objevila žhavá novinka – streaming videa na internetu –, vzal si ji Kyncl v roce 2006 ke své normální práci jako vedlejší úkol, kterým spousta jeho kolegů opovrhovala. Zbytek je historie – DVD už dnes poštou nikdo neposílá, zato z Netflixu je největší služba svého druhu na světě.

V létě 2010 Kyncl, jak sám říká, vyskočil z Netflixu za jízdy. Odešel pracovat pro YouTube, kde dostal volnou ruku nastavit vazbu mezi obsahem a jeho monetizací.

Těžko byste našli lepší důkaz o tom, že nevratně překročil hranice toho, co v Česku považujeme za velké. „To, co mě definuje, vzniklo až ve Spojených státech,“ podotkl s tím, že v Československu mu to podle jeho slov nevyhovovalo. Vadilo mu, že v době jeho dospívání se podporovala průměrnost, a když někdo vyčníval, měl problémy. Také mu leželo v žaludku, že dobré vzdělání není dobře ohodnocené, což viděl na svých rodičích – jeho otec byl lékař a matka učitelka.

Dnes se Kyncl vrací do vlasti jednou dvakrát za rok. Jeho svět je jinde. Stačí se podívat na jeho Instagram. Je plný fotek z předávání Oscarů nebo cen Grammy, červeného koberce na MetGala či zahradní party s prezidentem Joem Bidenem. V poslední dekádě byl pravidelně zařazován do výběrů nejvlivnějších lidí v byznysu, technologiích a zábavním průmyslu. Například v žebříčku magazínu Vanity Fair byl na předních místech ve společnosti lidí jako Jeff Bezos, Larry Page či Mark Zuckerberg. Ne všechno se samozřejmě Kynclovi podařilo. Nevyšel třeba jeho plán vytvářet na YouTube vlastní zábavní obsah a konkurovat rivalům z Netflixu nebo Hulu.

Kyncl má s manželkou, která pochází z Dominikánské republiky, dvě dcery. Starší Isabella působí v Berlíně v investičním fondu Cherry Ventures.