Půjčkové řádění či dluhové šílenství. Ambiciózní plán nové britské premiérky Liz Trussové a tzv. minirozpočet kombinovaný s dotacemi z dílny ministra financí Kwasiho Kwartenga nevyvolal nadšení ani u ekonomů, ani u investorů. Viditelným výsledkem je největší propad britské libry za posledních 37 let, která se dostala téměř na paritu k dolaru.

Britská premiérka přitom neudělala nic, co by čeští liberální ekonomové od „dobře vychované dámy“, jež vyrostla ve stínu politiky železné lady Margaret Thatcherové, nečekali. Její nová vláda „jen“ představila největší daňové škrty za posledních padesát let. Jejich součástí je snížení sazby daně z příjmů pro všechny zhruba o jeden procentní bod, pokles sazby daně z příjmu pro nejbohatší o pět procentních bodů či navýšení limitu pro platbu daně z nabytí nemovitosti. Plán také nepočítá s růstem korporátní daně, který představil předcházející ministr financí, ani se zvýšením sociálních odvodů. Limity pro bonusy bankéřů se také stanou minulostí. Balíček počítá se zjednodušeným stavebním řízením (především v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí) i se zřízením speciálních investičních zón.

