Přechod od spalovacích k elektrickým motorům se zdá být pro automobilky, které chtějí i nadále fungovat v černých číslech, nevyhnutelným. Přináší to s sebou řadu změn, nutných investic a minimálně v počátcích i nejistotu. Pro některá oddělení je to ale možnost začít dělat věci jinak. Mezi ně určitě patří designéři, kteří přechod na jiný pohon vidí jako příležitost změnit zažitou podobu automobilů. Tak jako Slovinec Robert Lešnik, který vede exteriérový design Mercedesu.

„Dá se říct, že pokud nemáte velký motor, je to jednodušší. Máte větší svobodu. Pokud máte osmi- nebo dvanáctiválcový agregát, pak musíte brát do úvahy prostor, který zabírá,“ popisuje Lešnik pro HN některé rozdíly mezi elektromobily a automobily s klasickým spalovacím motorem, které musí jako designér řešit. Elektromotor je oproti zážehovému nebo vznětovému agregátu mnohem kompaktnější, proto mají elektromobily při obdobných rozměrech často více místa v interiéru. I to designér nových Mercedesů připomíná, zároveň však upozorňuje, že jak bude návrhář nakládat s novým uspořádáním pohonu, záleží z velké části i na automobilce a její filozofii.

