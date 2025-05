To, že je v Česku dlouhodobě na pultech často zboží horší kvality, ale zato s vyšším číslem na cenovce, si všiml kde kdo. Stejně tak dlouho různí experti různými slovy vysvětlují, že to Češi zkrátka tak chtějí. Mezitím část lidí začala pravidelně jezdit na nákupy do zahraničí – především do levnějšího Polska, ale také do Německa. Zahraniční nákupy byly hitem v letech 2022–2023, kdy v Česku řádila vysoká inflace.

V posledním roce část zvolila technologičtější postup a přesunula se na internet, kde je minimálně daleko jednodušší srovnání cen a dostupnější doprava.

