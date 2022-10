Studenti pražského ČVUT předvedou na letošním strojírenském veletrhu jednu světovou premiéru – první studentskou formuli na hybridní pohon. Tým Fakulty strojní závodní vůz z vlastní dílny představuje každým rokem. Letos však v jeho zdokonalené, ekologičtější verzi.

Kromě spalovacího motoru o výkonu 62 kilowattů formuli pohání také dva elektromotory na přední nápravě o celkovém výkonu devět kilowattů. „Hybridní část stále vylepšujeme, proto lze předpokládat, že v příštím roce dojde k dalšímu a významnému pokroku ve vývoji. Také jsme kvůli instalaci hybridního systému kompletně přepracovali soustavu předního a zadního odpružení. Dále došlo ke kompletní proměně aerodynamiky vozidla,“ komentuje formuli mluvčí Českého vysokého učení technického Ladislav Lašek.

Tým nově vyvinul přední i zadní křídlo, motoráři vylepšili olejovou nádobu, která nyní dokáže lépe separovat olej a vzduch. V oblasti elektroniky studenti také navrhli nové svazky, které nyní lépe vedou napříč vozidlem.

Formule ovšem není určená jen k předvádění na veletrzích. Tým CarTech, který ji vyvíjel, už má letos za sebou čtyři mezinárodní soutěže – v Mostě, Chorvatsku, Maďarsku a Rakousku. Závodní auto CTU CarTech pravidelně na závodech obsazuje přední místa. V posledních letech má na svém kontě dokonce dvě celková vítězství, a to na závodech Formula Student Czech Republic.

„Nová koncepce se při soutěžích pochopitelně projevovala řadou nečekaných technických problémů. Po řadě mimořádných úspěchů z minulých let proto nebyly letošní výsledky tak oslnivé. Přesto se týmu podařilo obsazovat místa v první desítce a to je při zcela nové formuli výborný výsledek,“ přibližuje Lašek.

Robot uvaří návštěvníkům kávu

Kromě hybridní formule letos ČVUT do Brna přiváží i řadu dalších novinek. Například robota, který uvaří kávu. Návštěvníci univerzitní expozice si ji mohou dopřát přímo na místě. Jedná se o kolaboratorního robota, tedy takového, který spolupracuje s člověkem. Jmenuje se YuMi a na improvizovaném kavárenském pracovišti zapojuje do přípravy nápoje také okolní hosty.

Káva od robota. Mezi další exponáty patří robot YuMi. Reaguje na poklepání od člověka, kterému připraví kávu. Foto: ČVUT

Zájemce si vybere druh kávy a kapsli položí na určený bod. Pak poklepe robotovi na jedno z ramen a YuMi spustí přípravu kávy. Následně podá zákazníkovi naplněný šálek.

„Robot zvládne velice rychle obsluhovat současně dva kávovary najednou a díky tomu obsloužit více zákazníků,“ vysvětluje Lašek. Kompletní návrh a realizaci pracoviště včetně všech přípravků a prstů pro nástroj robota vytvořili studenti Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie Fakulty strojní ČVUT.

Chytrý Boxie doručuje zásilky přímo domů

A s chytrými technologiemi pracuje i další exponát Českého vysokého učení technického. Jde o chytrý zásilkový box, u kterého odpadá nutnost osobního přebírání balíkových zásilek doma, na poště nebo v uložence.

„Stačí doplnit domovní poštovní schránku o nutné zařízení nebo ji nahradit novou a příjemce ušetří spoustu času. Do webové aplikace Boxie jen zkopíruje číslo zásilky a kurýr jakéhokoliv dopravce následně doručí zásilku do domovního boxu. Příjemce si ji vyzvedne v době, kdy se mu to hodí, lhůta je neomezená,“ popisuje Lašek. Doručení je navíc možné kontrolovat na webové aplikaci, která je propojená s kamerou a váhou. Do chytrého boxu v úpravě Fresh Boxie si lidé mohou nechat doručit i chlazené potraviny nebo naopak teplá jídla.

Boxie vyvinuli odborníci z Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT s firmou Hestego, což je česká strojírenská společnost, která s univerzitou dlouhodobě spolupracuje. Schránka Boxie je již na trhu a prodává se na e‑shopu.

Tričko potažené grafenovou vrstvou

Pro běžný život lidí je určena i další novinka, kterou bude Fakulta strojní ČVUT letos v Brně prezentovat. Jedná se o inteligentní textilii na bázi grafenu, která zajistí tepelnou regulaci těla a také například ochranu před viry.

Jedná se o výsledek spolupráce Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní Českého vysokého učení v Praze a společnosti GrapheneUP. Produktem je Trio, tedy látka, která má speciální funkce díky grafenové vrstvě. V expozici univerzity budou k vidění trička vyrobená touto technologií.

„Potahový inkoust je vyrobený z několikavrstvého grafenu. Je antistatický a má vynikající odolnost proti oděru a tepelně regulační vlastnosti,“ přibližuje Lašek.

Jaderná elektrárna přes VR

Návštěvníci expozice budou také moci vstoupit do virtuálního modelu jaderné elektrárny Cenelín pomocí VR brýlí. Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož cílem je vytvoření databáze podrobných digitálních 3D modelů jaderných elektráren společnými silami studentů a akademických pracovníků.

„Jde nám hlavně o to, aby si studenti uvědomili komplexnost takových technologických celků, jako je jaderná elektrárna, pochopili provázanost poznatků, které si osvojují v teoretických předmětech, a mohli je uplatnit v zatím virtuální praxi,“ říká k projektu Václav Dostál z Fakulty strojní ČVUT, který je zároveň vedoucím projektu.