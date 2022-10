Vláda potvrdila zastropování cen elektřiny a plynu na příští rok. Vedle toho ministerstvo financí ve čtvrtek navrhne, jak hodlá získat 100 miliard korun na kompenzace za vysoké ceny energií, s nimiž už rozpočet počítá. Jedním z významných příspěvků bude zdanění zisků bank – po dobu tří let má činit 60 procent z jejich čistého zisku. Ministerstvo počítá s tím, že takto vybere 25 miliard korun každý rok. Vyplynulo to z jednání ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) s vedením České bankovní asociace. Daň se bude podle informací ČTK týkat šesti největších bank, mělo by jít o Českou spořitelnu, Komerční banku, ČSOB, UniCredit Bank, Moneta Money Bank a Raiffeisenbank.

Pokud jde o zastropování cen, jasno, kolik příští rok na fakturách zaplatí, mají po rozhodnutí vlády domácnosti a malé a střední podniky do 250 zaměstnanců nebo obratu do 1,25 miliardy. „Zastropování bude platit po celý rok 2023 a může se případně prodloužit,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Stanovení maximálních cen bude vidět už na zálohách v listopadu.

