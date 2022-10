Vy jste z Hospodářek, zrovna teď nedávno mě trochu vytočil a rozmrzel jeden váš text, poznamenává během našeho setkání senátor a prezidentský kandidát Marek Hilšer. Jinak gentlemansky působící politik, v němž byste na první pohled sotva hledali aktivistického lékaře, který v roce 2014 protestoval polonahý na tiskové konferenci tehdejší vlády kvůli liknavému postoji vůči Vladimiru Putinovi a ruskému útoku na východní Ukrajinu. Vyjasňujeme si, že jde o článek o byznysmenech stojících za jiným prezidentským kandidátem Petrem Pavlem. Hilšer sice aktuálně podle sázkových kanceláří nepatří mezi hlavní favority voleb, ale nelze ho podceňovat. Před pěti lety bez nákladné kampaně a podpory kterékoli z velkých stran skončil pátý skoro s devíti procenty hlasů, což představovalo podporu téměř půl milionu Čechů.

HN: Co vám vadí na tom, že prezidentský kandidát má podporu řady lidí z byznysu? Kdyby to byl jeden nebo dva, chápal bych, že může být vnímán jako něčí loutka, ale když je ta podpora široká, od mnoha úspěšných Čechů?

V článku považuji za problematický narativ, který se podle mého mínění snaží čtenářům vsugerovat myšlenku, že je předností, když se za prezidentským kandidátem šikují takzvaní progresivní miliardáři. Já jsem přesvědčen, že za žádným politikem, politickou stranou nebo prezidentským kandidátem by se neměli šikovat žádní miliardáři, ani ti „zlí“, ani ti „hodní“. Je to zhoubná praxe české politiky, už dlouhou dobu vede k její privatizaci a tím k degradaci demokracie a silné nedůvěře lidí. Lakovat ingerenci miliardářů do politiky na růžovo považuji za chybu a krok zpět. Je dobré připomenout, že někteří z nich svého času podporovali Andreje Babiše a viděli v něm naději české politiky. Nic proti úspěšným Čechům a schopným lidem v byznysu. Jak použijí svoje vydělané peníze, je jejich věc. Ale proč se to vydává za přednost a proč se těmto lidem přisuzuje schopnost odhadovat, který kandidát má pro prezidentskou funkci správné předpoklady?

