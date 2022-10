Poté co německá vláda oznámila obří pomoc pro domácnosti a firmy, které drtí vysoké ceny energií, se v Evropě spustila ostrá kritika. Německo si výdaje, které by mohly dosáhnout v přepočtu až skoro pěti bilionů korun, může dovolit, ale spousta dalších zemí Evropské unie prostě nikoliv. A německé firmy by tím pádem získaly na společném evropském trhu velkou výhodu, protože by za energie platily výrazně méně než konkurence.

Berlín „ničí jednotný evropský trh“, zaútočil například polský premiér Mateusz Morawiecki. „Velké české firmy by jen těžko konkurovaly německým,“ souhlasí Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. Podle kritiků by Němci měli postupovat v souladu s celou unií, nikoliv dělat kroky, které by mohly jejich partnerům v EU uškodit. „Německo v Evropě přišlo o velkou část své morální autority a evropské instituce a značná část unijních zemí jsou ochotné nahlas říct, že se německá vláda chová pokrytecky,“ řekl ředitel poradenské firmy Eurasia Group Mujtaba Rahman deníku New York Times. Zároveň ale přicházejí zprávy, že si to Němci uvědomují. A že jsou ochotni podpořit společný evropský plán, jak vysoké ceny energií kompenzovat ve všech zemích EU.

