Velká část veřejnosti má pocit, že politici jsou bůhvíjak skvěle placení. A to přesto, že základní plat poslance – samozřejmě hrubý – i po posledním navýšení jen tak tak přeleze statisícovou hranici. Je pravda, že žádný zákonodárce nemusí vystačit jen s tímto základem. Výchozí suma jim ale roste s každou funkcí, předsedům poslaneckých klubů i podle toho, kolik stranických oveček musí uhlídat a k tomu inkasují i náhrady. Ty by měly teoreticky zajistit, že poslanci budou mít ke své práci optimální podmínky a nebudou doplácet třeba na to, že nejsou z Prahy, ale v praxi je obvykle čerpají v maximální výši bez ohledu na skutečné náklady. A ještě se najdou případy, kdy náhradami vysvětlovali rozdíl mezi výdaji (typicky na byt) a oficiálním platem.

Rozruch umí vyvolat i „mzdy“ guvernéra ČNB a jeho šesti kolegů radních v nejvyšším patře banky. Na termínu mzdy ČNB trvá, asi aby ukázala, že „strážce měny“ není jen nějakým obyčejným státním úřadem. Což výše příjmů potvrzuje. Nikdo ve státní sféře není placen tak jako šéf ČNB, premiéra nevyjímaje. Vedení národní banky má být samozřejmě dobře honorováno, ale je otázka, zda je dobré, aby guvernér stanovoval plat radním a ti zas jemu. Zvlášť když z toho je meziroční nárůst o víc než padesát procent a ČNB pak radši ani hrubou mzdu neuvádí, asi aby srovnání se zbytkem státní sféry tolik nebilo do očí.

No a pak jsou tu příjmy manažerů ČEZ a to už jsme v úplně jiném vesmíru.

