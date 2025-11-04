Před letošními volbami si ANO dalo záležet na tom, aby voliče přesvědčilo, že je přichystáno na návrat k moci. Od šéfa strany Andreje Babiše i dalších lídrů ANO jsme slýchali, že jsou připraveni převzít odpovědnost a plnit sliby. Rychlé vypracování programového prohlášení rodící se koalice a její doručení prezidentovi ještě dřív, než se sešla nově zvolená sněmovna, do konceptu tradičního PR konceptu „nekecáme, makáme“ zapadá.
Jenže, co je v dokumentu odsouhlaseném třemi stranami v případě jednoho z nejstarších a nejčastěji opakovaných slibů jen načrtnuto, to klíčoví hráči následně spíš zamlžují.
Co se dočtete dál
- Co o ČEZ říká programové prohlášení vznikající vlády a co plyne ze slov dvou „premiérů“ z ANO.
- Proč „znárodnění“ výroby elektřiny, které mělo posílit českou energetiku i ulevit spotřebitelům, najednou nespěchá?
- Jsou za tím koaliční partneři?
