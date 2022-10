Turecko se chce stát distribučním centrem ruského plynu, který by proudil do Evropy. Ruské a turecké úřady dostaly zadání, aby na záměru spolupracovaly. Při návratu ze summitu v Kazachstánu to řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který ve čtvrtek jednal v Astaně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Informovala o tom v pátek agentura AP.

Na čtvrtečním jednání Putin Erdoganovi nabídl, že Rusko může zvýšit dodávky do Evropy přes plynovod TurkStream, vzhledem k tomu, že plynovody Nord Stream v Baltském moři jsou mimo provoz a není jasné, kdy a za jakých podmínek budou opraveny. Přes TurkStream dostává ruský plyn už například Maďarsko.

„Společně s Putinem jsme zadali našemu ministerstvu energetiky a přírodních zdrojů a relevantním institucím v Rusku, aby na tom spolupracovaly,“ řekl Erdogan v první

veřejné reakci na ruskou nabídku. Podle něj „není na co čekat“.

Turečtí a ruští odborníci vyhodnotí, kam distribuční centrum umístí. Podle Erdogana by pro to byla zřejmě nejvhodnější evropská část Turecka, tedy region Thrákie, který leží u řeckých a bulharských hranic.

Erdogan také v reakci na Putinovo vyjádření o pokusu poškodit potrubí TurkStream řekl, že Turecko udělalo nezbytné kroky, aby infrastrukturu zabezpečilo.

Turecko má dlouhodobě ambici stát se významným energetickým centrem. Již nyní přes něj proudí zemní plyn z Ázerbájdžánu, který zásobuje mimo jiné i Řecko a Bulharsko. Bulharsko nedostává ruský plyn již od dubna, kdy za něj odmítlo zaplatit v rublech. Do té doby bylo na Rusku přitom téměř zcela závislé, co se týče plynu. Přes Turecko by v případě uvolnění sankcí mohly do Evropy proudit také plyn a ropa z Íránu.

Přestože je Turecko členem NATO, snaží se balancovat své blízké vztahy s Ruskem i Ukrajinou. Například západní sankce na Rusko tak odmítá, ale přesto Kyjevu dodává vojenské drony a pomohlo odblokovat export ukrajinského obilí z přístavů v Černém moři. Oproti tomu s Ruskem nepřestává spolupracovat v energetice, ale mají neshody ohledně Sýrie nebo Ázerbájdžánu.

Podle odborníků není jasné, zda bude po ruském plynu v Evropě poptávka. Po útoku ruských vojsk na Ukrajinu mnohé evropské státy začaly pracovat na nahrazení ruských dodávek plynem z jiných zemí. Rusko navíc vnímají jako nespolehlivého partnera.

Jinak se ale na věc dívá Maďarsko a některé země na jihu Evropy. „TurkStream bude hrát ještě důležitější roli než dosud při zásobování jihovýchodní a střední Evropy energiemi,“ řekl ve čtvrtek maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó. Ten o dodávkách plynu z Ruska jednal v Moskvě.