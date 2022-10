Jmenuje se Jan Wolf, ale pochází z basketbalového rodu Zídků. Jeho vzdálený bratranec Jiří Zídek to dotáhl až do NBA, on sám do druhé ligy. Od dětství navštěvuje zápasy fotbalových Bohemians 1905, v roce 1983 byl jako desetiletý u toho, když...

17. 10. 2022 ▪ 6 min. čtení