Jihomoravský kraj je podnikatelsky bezpochyby jedním z nejsilnějších regionů v České republice. Vděčí za to kvalitnímu, především technickému, vzdělávání, dobré dopravní dostupnosti a také pro řadu oborů v čele s vinařstvím výhodným geografickým podmínkám. Na jihu Moravy sídlí celá řada firem a žije zde mnoho živnostníků, pro které je samozřejmostí být úspěšnými nejen v celorepublikovém, ale přinejmenším i evropském kontextu. Jasně se to ukázalo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a IBM Firma roku.

Fakta IBM FIRMA ROKU 2022

1. místo STROJÍRNA OSLAVANY

2. místo Carebot

3. místo Farma Pálava

Firma STROJÍRNA OSLAVANY se bude o celorepublikový titul IBM Firma roku 2022 ucházet před finálovou porotou 9. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2022

1. místo Jan Šerák

2. místo Zuzana Boudová

3. místo Martin Škrobák

Živnostník Jan Šerák se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2022 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku Srdcař 2022

Dominik Grohmann

Odbornou porotu nejvíce zaujal kovář, šperkař a restaurátor Jan Šerák. „Mě zaujalo, že kovářství bylo vítězovým klukovským snem a po dvaceti letech v oboru dokáže vyrábět pro celý svět,“ okomentoval vítěze za porotu Pavel Řezanina z MONETA Money Bank. Mezi firmami dosáhla na vítězství společnost STROJÍRNA OSLAVANY, výrobce hydraulických tlumičů pro kolejová vozidla. „Pro mě je to i za značku Volkswagen zajímavé v tom, že firma vyrábí tlumiče, což je prvek používaný i v osobních vozech. Naše elektrické modely ID mají jako prvek příplatkové výbavy například podvozek s adaptivními tlumiči. Osobně je pro mě zajímavý příběh a emoce spjaté s tím, čemu se firma věnuje, a to i ve smyslu doprovodných aktivit pro děti,“ okomentoval volbu poroty produktový manažer pro elektromobilitu ze společnosti Volkswagen Dušan Klimek.

V jednotlivých krajích je vyhlašován rovněž vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. V Brně toto ocenění získal potulný sadař Dominik Grohmann.

Vyhlašování MONETA Živnostník roku 2022 a IBM Firma roku 2022, Jihomoravský kraj Foto: archiv soutěže

Zranění mám samozřejmě spoustu

Jan Šerák,

MONETA Živnostník roku 2022 Jihomoravského kraje

Jan Šerák Foto: archiv soutěže

Věnuje se umělecké kovařině a restaurování kovů. V poslední době hodně vyrábí šperky z damaškové oceli a dalších netradičních kovů. Začal ve třinácti letech, kdy si ze starého fénu udělal výheň. Rozbouchával rezavé hřebíky na nahřáté kolejnici. Postupně chodil na brigády na stavby a z vydělaných peněz si zařizoval dílnu. „Kupoval jsem si nářadí a nástroje, mezitím jsem si zjišťoval postupy. Pak jsem se přihlásil na střední školu a už během školy jsem dělal menší zakázky pro známé. A pořád jsem si budoval dílnu,“ popisuje Jan Šerák.

Dnes má pronajatý prostor asi 200 metrů čtverečních, což je plně dostačující. „Přitahovala mě samozřejmě práce s ohněm. To asi každého kluka baví. Pak jsem viděl v pohádkách, že kovář byl ten, kdo něco znamená. Přišlo mi na tom skvělé, že po něm něco hmatatelného zůstane a že zákazníkovi předá něco, na co si může sáhnout a co tady nejspíše zůstane dalším generacím,“ uvádí vítězný živnostník. Jeho nejsložitější zakázkou dokončenou v letošním roce jsou mříže na Mahenovo divadlo. Práce tam včetně přípravy trvaly rok. Potom vytvářel s kolegou čtyřmetrovou nerezovou sochu pro Biofyzikální ústav Akademie věd v Brně. Podílel se rovněž na restaurování brány v Schönbrunnu, restauroval dveře v kostele sv. Josefa v Brně. „Například ta Vídeň, to bylo tak, že jsem pracoval pro jednoho kamaráda truhláře, který předal kontakt a dobré reference a mě oslovili, jestli bych s nimi nechtěl spolupracovat,“ říká Šerák.

Být pozorný se při kovářském řemesle vyplatí. „Zranění mám samozřejmě spoustu. Jedno se mně dokonce stalo na montáži ve Vídni, kdy jsem tam jel i na šití, protože jsem svým vykovaným naostřeným nožem začal vybalovat zakázku, a tak se nějak stalo, že jsem si tím nožem málem uřízl prst. Naštěstí žádné větší zranění jsem neměl, ale takové ty spáleniny, řezné rány, to je v podstatě denní chleba. Je to o tom se ohně nebát a s tímto počítat. Když vám přistane padesát jisker na ruce za pracovní dobu, tak to za chvíli přestanete vnímat,“ dodává Jan Šerák.

Bezpečnost je pro nás na prvním místě

Alena Lubasová,

ředitelka společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, IBM Firma roku 2022 Jihomoravského kraje

Alena Lubasová, ředitelka společnosti STROJÍRNA OSLAVANY Foto: archiv soutěže

STROJÍRNA OSLAVANY je firma střední velikosti, má ryze český management, 150 zaměstnanců, obrat dosahuje 350 milionů korun. „Naše podnikatelské portfolio se dělí na tři části. První je výroba tlumičů pro kolejová vozidla. Druhá je obrábění pro transportní systémy, kde máme tři vyhrazené zahraniční zákazníky. A třetí je inovační vzdělávání v podobě zábavního parku Permonium,“ říká Alena Lubasová. Výrobky jdou především na export, nicméně tlumiče prodává především Českým drahám. Co se týká složitých obráběných dílců pro transportní systémy, dodává především do Německa. „Pokud jde o tlumiče pro kolejová vozidla, tak tradice výroby je čtyřicet let a hlavně máme vlastní vývoj. Veškeré tlumiče, které dodáváme na trh, jsou z našeho vývoje,“ chlubí se právem ředitelka vítězné společnosti.

Trendy v oblasti kolejové dopravy jsou velice konzervativní. I když realizovali výzkumný projekt, který trval více než pět let, konkrétně se jednalo o tlumič na bázi magnetoreologické kapaliny, tak jeho uvedení na trh je velice obtížné, právě pro konzervativizmus na železnicích. „Bezpečnost je pro nás vždy až na úplně prvním místě, protože je to vyhrazené zařízení. Musíme splňovat veškeré certifikáty, ať jsou to certifikáty procesů, produktů, ale také systémů,“ přibližuje Lubasová. Tým projektových vývojářů doplňují především kapacity Fakulty strojního inženýrství VÚT v Brně, a to prostřednictvím různých dotačních projektů. V portfoliu společnosti je rovněž zábavní park Permonium.

„Myšlenka jeho vytvoření vznikla tak, že se nacházíme na území bývalého rosicko­‑oslavanského dolu a vlastně to byl nepotřebný majetek. V roce 2012 jsme otevřeli jeho první část, ale předtím jsme museli provést zapsání těžební věže jako kulturní památky. Rozjelo se nám to velice dobře. Během tří let jsme se stali výletním cílem Jihomoravského kraje. A v roce 2022 jsme zahájili další etapu existence zábavního parku, aby byl celoročně využitelný,“ uzavírá Alena Lubasová.

Zaměřeno na kraj Jaké jsou aktuální podmínky pro rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji?

Vzhledem k bezprecedentní energetické krizi jsou v tuto chvíli z pohledu podnikání nejzajímavější příležitosti právě v oboru energetiky. Platí to pro dodávky řešení pro domácnosti i pro firmy. Nejde jen o úsporná opatření nebo kombinace fotovoltaických elektráren s bateriemi, ale také o měření a chytrá řízení spotřeby. Napilno mají a budou mít i stavební firmy, které zateplují, rekonstruují, ale také staví nové nemovitosti tam, kde zastaralé územní plány drží ceny nemovitostí vysoko. Týká se to především krajského města Brna, které z pohledu ceny za metr čtvereční nového bytu překonává na některých místech i hlavní město Prahu. V souvislosti s hybridní válkou a potenciálními hrozbami v digitálním světě poroste v kraji segment kybernetické bezpečnosti a souvisejících IT řešení. Velkým tématem bude také deglobalizace a snaha vrátit z Asie do Evropy digitalizovanou a robotizovanou průmyslovou výrobu, především tu s vysokou přidanou hodnotou nebo strategickou z pohledu bezpečnosti nebo závislosti klíčových segmentů českého trhu.

Michal Štefl

předseda představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy