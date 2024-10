Ptát se na cenu horkovzdušného balonu je jako dotaz na cenu auta, uvádí podnikatel Petr Kubíček. Rozpětí je dost široké, může začínat na 750 tisících za „balonek“ pro pilota a jednoho pasažéra až po čtyři miliony za vzdušené plavidlo pro 32 cestujících.

Brněnská firma Kubíček Factory dodala loni zákazníkům do celého světa celkem 185 balonů všech velikostních kategorií. A podle spolumajitele a syna zakladatelů Petra Kubíčka je tak největším výrobcem netradičních dopravních prostředků na světě. „Náš konkurent vyrobil 120 balonů a v pořadí třetí výrobce 90,“ počítá Kubíček. To zaujalo i porotu soutěže Volkswagen Firma roku 2024, která rodinnou společnost vybrala za vítěze v Jihomoravském kraji. Soutěž vyhlašují HN.

Prehistorie firmy sahá dokonce před rok 1989. Otec současného šéfa Aleš Kubíček v brněnském Aviatik klubu postavil počátkem osmdesátých let s přáteli první horkovzdušný balon. „Zjistil, že jeden balon je málo, postavil proto další pro kamarády. A i to bylo málo. Tak navzdory komunismu dokázal rozjet sériovou výrobu a nakonec z toho vznikla továrna,“ říká Petr Kubíček, který svého otce popisuje jako vizionáře, který byl vždy o deset let napřed.

Zdálo by se přitom, že téměř na 250 let staré technologii balonu není co měnit. Kubíček se s tímto názorem setkává často. Ve skutečnosti je však podle něj Kubíček Factory postavená na nikdy neustávajících inovacích. „Pokud bychom neměli nápady, co inovovat, tak bychom továrnu rovnou zavřeli. Máme ale více nápadů, než jsme schopni realizovat,“ poznamenává.

Společnost tak třeba aktuálně vyvíjí tkaninu, která omezí vyzařování a díky tomu ušetří až 20 procent plynu. I díky tomu dosáhla loni při tržbách ve výši 248,6 milionu korun zisku 15,6 milionu.

Slabinou firmy je naopak zaměření na poměrně úzký segment produktů. Kubíček Factory proto usiluje o diverzifikaci portfolia a vedle balonu vyrábí i reklamní a umělecká nafukovadla a ultralehká letadla. Balony však stále tvoří 90 procent tržeb, ke kterým miniaturním podílem přispívá ještě škola pilotů. Tu Kubíčkovi provozují v barokním zámku Radešín, který koupili coby ruinu a postupně ho opravují. „Jezdívali jsme kolem, prodával se a manžel chtěl vytvořit nějaké centrum balonového létaní. A tak se pro to nadchnul, protože tam je dobrá lokalita,“ popisuje začátek nápadu Naděžda Kubíčková.

Na druhém místě soutěže Firma roku v Jihomoravském kraji se umístil výrobce nábytku Dřevodílo Rousínov. Třetí byla společnost Carebot zabývající se vývojem zdravotnických systémů na bázi umělé inteligence. Ty dokážou rozpoznat například na rentgenu plic detaily, které i oku zkušeného lékaře mohou uniknout.

Moneta Živnostníkem roku se na jižní Moravě stala Kateřina Říhová, která vybudovala značku slow fashion oblečení Reparáda (slow fashion – pomalá móda, snaha o udržitelnou a etickou výrobu, opakem je fast fashion). Původní profese Říhové je přitom úplně jiná, vystudovala práva. „Můj plán byl, že abych mohla pracovat jako advokátka, potřebuji porozumět světu a mít více zkušeností. Jak můžu radit někomu, kdo má svoji firmu, když nevím, co to mít svoji firmu znamená?“ říká. Ještě při práci coby advokátní koncipientka si s kamarádkou otevřela v Brně „šatotéku“, tedy půjčovnu vintage oblečení (pocházejícího z určitého historického období).

Vítězové v Jihomoravském kraji Volkswagen Firma roku 2024: 1. Kubíček Factory s.r.o. – výroba horkovzdušných balonů, nafukovadel a ultralehkých letadel (Brno) 2. Dřevodílo Rousínov, v.d. – výroba nábytku (Rousínov) 3. Carebot s.r.o. – vývoj zdravotnických systémů na bázi AI (Rozdrojovice) Moneta Živnostník roku 2024: 1. Kateřina Říhová – majitelka módní značky (Křtiny) 2. Alena Partyková – výroba speciálních hořčic (Mokrůvky) 3. Michal Kadlec – restaurační a hostinská činnost (Tišnov) Moneta Živnostník roku Srdcař 2024: Jiří Liška – čalouník (Brno) Ekonomicky nejúspěšnější firma roku: Elidesign s.r.o. – návrh, výroba a prodej udržitelných edukativních a montessori hraček a nábytku (Kuřim)

Ta se postupně rozšířila o kousky začínajících návrhářů a nakonec i o vlastní značku. Když kolegyně kvůli narození dítěte s časově náročným podnikáním skončila, převzala Říhová byznys pod sebe. Ráno před prací jezdila za švadlenami, během dne běhala po soudech a večera balila zásilky. Nakonec se však z advokacie rozhodla odejít a věnovat se naplno Reparádě.

Dnes vede šicí dílnu, kamennou prodejnu, zaměstnává 12 lidí na hlavní pracovní poměr a má také dvě děti. S manželem, hydrologem původem z Kolumbie, se v péči o dcery vystřídali. Zatímco se starší dcerou šla na rodičovskou Kateřina Říhová, s mladší je aktuálně doma otec. Ten se ale nejspíš brzy také zapojí do rodinného byznysu. „Jak rosteme, tak s tím bude více práce. Máme růst o 30 procent ročně, letos to vypadá, že budeme mít obrat 35 milionů,“ počítá Říhová, která tak brzy nejspíš překlopí živnost na firmu.

Druhé místo mezi živnostníky jižní Moravy obsadila Alena Partyková, která se zabývá výrobou speciálních hořčic, a třetí byl Michal Kadlec, provozovatel 122letého hostince U Vlachů v Jamném u Tišnova, který jeho rodina provozuje už ve čtvrté generaci.

Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie Moneta Živnostník roku Srdcař oceňující ty, kdo ve svém oboru podnikají dlouhodobě. Stal se jím čalouník Jiří Liška. Titul Ekonomicky nejúspěšnější firma roku si pak za Jihomoravská kraj odnesl Elisdesign, výrobce dětských udržitelných edukativních a montessori hraček a nábytku z Kuřimi.