Den po nepříjemné zprávě, kterou pro lidovce byl zásah policie na brněnském magistrátu a v kanceláři jejich kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka, už má strana jeho možnou náhradu. Vrátit do nejvyšší politiky by se podle informací HN mohl bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Bavíme se o tom. V případě, že by se Petr Hladík rozhodl nekandidovat na pozici ministra, tak to zvažuji,“ potvrdil Bělobrádek, který je v současnosti řadovým poslancem a náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka (ODS).

Ve vládě by se tak po pěti letech opět mohl objevit politický tandem, který lidovce v roce 2013 přivedl zpět do sněmovny a následně i do kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Jen v opačném gardu. Tehdy byl vicepremiérem Bělobrádek a jedním z ministrů současný předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Teď je Jurečka vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí.

