Budeme se sázet o přežití? Na to, co nás zachrání? Může to být sázka na víru v techno-kapitalistická řešení klimatické krize? Podobně, jako to navrhuje například Ondřej Houska vycházející z knihy evropského úředníka a ekonoma Alessia Terziho? V tomto pojetí je to prý technologický pokrok, co má zajistit pokračování hospodářského růstu v kapitalistické ekonomice. Má jít o jediné řešení, jež nás vytáhne z klimatické krize. Ve skutečnosti ale může jít o příliš vysokou hru. Nejen pro kritiky neustálého růstu.

Takzvaná zásada obezřetnosti, zavedena jak v mezinárodním, tak evropském právu, by nás měla vést k obezřetnosti nejen vůči různým „malým“ ekologickým hazardům. Třeba v případě nezávadnosti dětských hraček nebo při používání pesticidů v zemědělství. A tato zásada by pro nás měla znamenat obezřetnost i ve vztahu ke klimatické změně. Sázkou na jistotu je co nejrychlejší omezení vypouštěných emisí do ovzduší s využitím těch technologií, které už máme. Neznamená to nutně snížení životní úrovně střední třídy. Znamená to rapidní redukci spotřeby fosilních paliv. A na této krátké cestě lze využít nejnovější technologie, ale nelze spoléhat na technologie, které ještě nebyly objeveny nebo u nich neexistuje způsob jejich masového využití. Nelze se spoléhat na věčný růst a s ním přicházející budoucí technologie. Taková víra jde proti lidské obezřetnosti.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 30 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Omlouváme se,

platební systém je dočasně mimo provoz kvůli technické závadě. Na odstranění problému pracujeme.

Děkujeme za trpělivost. Omlouváme se,platební systém je dočasně mimo provoz kvůli technické závadě. Na odstranění problému pracujeme.Děkujeme za trpělivost.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.